Ambasador Bodnar: Czym jest banderyzm?

"Polska jest niezwykle ważnym partnerem strategicznym Ukrainy. Nasze relacje mają wymiar szczególny – łączą nas wspólne wartości i historia, zarówno te jej trudne karty, jak i te pełne zwycięstw i chwalebnych przykładów, oraz wspólna wizja bezpiecznej Europy" – mówi ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz w wywiadzie dla KAI.

"Dla mnie osobiście pełnienie misji ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej jest to prawdziwy zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Wynika to nie tylko z racji bliskości geograficznej, ale przede wszystkim z ogromnego potencjału rozwoju dla naszych państw oraz relacji międzyludzkich, które po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku nabrały wyjątkowego wymiaru. Polacy wówczas dosłownie otworzyli swoje serca i domy dla milionów Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją, okazując solidarność i pomoc na niespotykaną dotąd skalę. Tego nie da się zapomnieć i naród ukraiński będzie za to zawsze wdzięczny narodowi polskiemu" – podkreśla.

Dyplomata przekonuje, że od momentu przyjazdu do Polski w listopadzie 2024 roku, jego "głównym celem jest umacnianie naszego partnerstwa oraz jak najpełniejsze rozwijanie współpracy pomiędzy naszymi narodami. "Każdego dnia staram się wzmacniać więzi porozumienia między Ukrainą a Polską, zajmować się kwestiami, na których rozwiązanie od dawna czekają społeczeństwa, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, a także rozwijać projekty, które będą miały realny i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i przyszłość naszych narodów. Jestem przekonany, że razem, jako sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy, potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu i budować lepszą przyszłość w rodzinie europejskiej, na jaką zasługują nasze narody" – stwierdza.

Ambasador: Czym jest banderyzm?

W nawiązaniu do ustawy proponowanej przez prezydenta RP, zrównującej banderyzm z innymi ideologiami zbrodniczymi, Wasyl Zwarycz twierdzi, że tak naprawdę nie wiadomo, czym banderyzm jest. "Jakie jest znaczenie tego terminu? Jakie znaczenie ma to pojęcie w kontekście analizy historycznej, a jakie w dyskursie politycznym lub publicystycznym w różnych krajach? Fakty i wydarzenia z przeszłości pozwalają nam poznawać historię, badać kompleks historycznych okoliczności, warunków i motywacji, aby przede wszystkim unikać błędów i tragedii we współczesności. Są one fundamentem nauki i społeczeństwa do pamięci i upamiętnienia ofiar, a nie powinny być wykorzystywane jako instrument polityczny ani do wspierania współczesnych stanowisk ideologicznych" – mówi.

"Wyważona, merytoryczna dyskusja historyczna pozwoli nam zrozumieć, czy istniały wspólne czynniki w wydarzeniach tamtego czasu, a jeśli tak, to jakie one były, a jednocześnie odróżnić akty przemocy poszczególnych grup od przejawów aspiracji narodowych. Historyczne porównania muszą być oparte na faktach. Każda zbrodnia musi być potępiona, a pamięć jej ofiar godnie uczczona. Jednocześnie istnieje ryzyko uproszczeń i instrumentalizacji historii, jeżeli nie słyszy się drugiej strony. Merytoryczny dialog jest najlepszą odpowiedzią. Ze swojej strony wystosowaliśmy propozycje do naszych polskich przyjaciół i mamy nadzieje na pozytywna odpowiedź" – przekazał KAI.

