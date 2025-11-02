Czy Ukraina to "kraj banderowski” i co to określenie oznacza?

Łukasz Warzecha postanowił zająć się tematem ukraińskiego nacjonalizmu w niedawnym tekście „Zamykanie oczu na niewygodną prawdę” („Do Rzeczy” nr 43/2025). Zaczął od podstawowej tezy: „Ukraiński nacjonalizm nie wisi w próżni. Jest systemem zbudowanym na konkretnym historycznym fundamencie – terroryzmu, zbrodni, współpracy z hitlerowskimi Niemcami i ludobójstwa. Te wszystkie elementy nadal tam są, tyle że zamiecione pod dywan. Chwilowo”.

Przeczytałem uważnie ten tekst i uznałem, że zawiera on na tyle dużo uproszczeń, a niekiedy nawet daleko idących uogólnień, iż nie mogę zostawić go bez komentarza. Swoje uwagi postanowiłem podzielić na trzy części.

Czy postulat rozliczenia się Ukrainy ze zbrodniami na Wołyniu i z innymi mordami dokonywanymi przez UWO, a następnie OUN można porównać do rozliczeń Niemców?

Jeżeli chce się zrozumieć konflikt pamięci na linii Polska – Ukraina, to my w swojej wewnętrznej polskiej dyskusji musimy najpierw zrozumieć różnice pomiędzy rozliczeniami Niemiec z przeszłością a tym, jak problem ten postrzegają Ukraińcy.