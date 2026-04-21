Wieloletnie starania lokalnych środowisk patriotycznych w Piotrkowie Trybunalskim zaowocowały ogłoszeniem jednoetapowego nieograniczonego konkursu na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary Rzezi Wołyńskiej. Pomnik ma stanąć na skwerze Michała Rawity-Witanowskiego, u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Piotrków Trybunalski. Konkurs na projekt pomnika Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Organizatorzy przedsięwzięcia apelują do artystów, architektów, studentów kierunków artystycznych oraz wszystkich miłośników sztuki o aktywne zaangażowanie i udział w tej inicjatywie.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu pod względem artystycznym, historycznym i funkcjonalnym. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł brutto. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma szczególne znaczenie dla godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń na Wołyniu.

Zgłaszane projekty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i zgodne z regulaminem konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać część graficzną przygotowaną na planszach w formacie A2, opis koncepcji wraz z szacunkowym kosztem realizacji w formacie A4, a także cyfrową wersję projektu. Warunkiem udziału jest zachowanie anonimowości — każda praca musi zostać oznaczona sześciocyfrowym kodem.

Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2026 roku, a ogłoszenie wyników zaplanowano do 19 czerwca 2026 roku.

Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń konkurs może pozostać nierozstrzygnięty, co mogłoby zagrozić realizacji całej inicjatywy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski.