Nissan Qashqai e-power

Japończykom udało się udoskonalić najważniejszy model Nissana na Starym Kontynencie i jednocześnie jeden z najpopularniejszych kompaktowych SUV-ów w Polsce.
Qashqai po najnowszym liftingu nie ma co prawda jeszcze zielonych tablic, ale dzięki ulepszonemu układowi hybrydowemu e-Power stał się jeszcze bardziej oszczędny.
Podstawowym źródłem energii mierzącego 442,5 cm Qashqaia z napędem e-Power jest silnik elektryczny o mocy 190 KM. Pod maską znajduje się również trzycylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,5 l, pełni on jednak głównie funkcję generatora prądu, dzięki któremu Qashqai jeździ cicho i żwawo niczym elektryk, ale nadal można go błyskawicznie zatankować na każdej stacji. Hybryda szeregowa ma też oczywiście swój akumulator – w najnowszej generacji ma on pojemność 2,1 kWh.
