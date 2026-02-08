Nissan Qashqai e-power

Qashqai po najnowszym liftingu nie ma co prawda jeszcze zielonych tablic, ale dzięki ulepszonemu układowi hybrydowemu e-Power stał się jeszcze bardziej oszczędny.

Podstawowym źródłem energii mierzącego 442,5 cm Qashqaia z napędem e-Power jest silnik elektryczny o mocy 190 KM. Pod maską znajduje się również trzycylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,5 l, pełni on jednak głównie funkcję generatora prądu, dzięki któremu Qashqai jeździ cicho i żwawo niczym elektryk, ale nadal można go błyskawicznie zatankować na każdej stacji. Hybryda szeregowa ma też oczywiście swój akumulator – w najnowszej generacji ma on pojemność 2,1 kWh.