Pedofil był dyrektorem przedszkola. W przeszłości związany z PSL

Zatrzymanie odbyło się w ramach operacji „Hellfire”, która była wymierzona w przestępczość o charakterze pedofilskim. Udział w akcji brała Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Operacja odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2026 r. na terenie całego kraju.

W jej ramach w Tarnobrzegu dokonano zatrzymania trzech osób, którym przedstawiono zarzuty. "Wśród zatrzymanych osób znajdował się funkcjonariusz Straży Granicznej oraz członek kadry kierowniczej jednej z instytucji samorządu terytorialnego" – przekazali śledczy w oficjalnym komunikacie.

Jeden z zatrzymanych startował z list PSL

Wśród zatrzymanych znajduje się 54-letni mężczyzna Tarnobrzega. Śledczy zarzucają mu utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, jak również posiadanie niemal stu plików graficznych i ponad 150 plików video zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

W ramach prowadzonych czynności dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez wymienione osoby, w trakcie których zabezpieczono urządzenia teleinformatyczne i nośniki danych, które zawierały treści o charakterze pedofilskim.

"Ponadto w łazience 54-letniego mieszkańca Tarnobrzega ujawniono zakamuflowaną kamerę, przy pomocy której podejrzany nagrywał członków swojej rodziny podczas kąpieli. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec podejrzanego 54-letniego mieszkańca Tarnobrzega środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy" – czytamy.

"Tygodnik Nadwiślański" twierdzi, że zatrzymany 54-latek to Paweł C., który był dyrektorem przedszkola, a następnie pracował jako kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji w rządzonym przez PSL Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu. W 2019 roku z list PSL startował do Sejmu.

