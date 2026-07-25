Miało dojść do wielkiego przejęcia. Japoński gigant nie dogadał się z Żabką

Spółka poinformowała, że nie udało się osiągnąć porozumienia ze sprzedającymi w sprawie warunków transakcji. "Firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które jej zdaniem leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów" – poinformował japoński koncern.

Rozmowy trwały od połowy lipca

Informacje o możliwym wejściu Japończyków do akcjonariatu Żabki pojawiły się 16 lipca. Japoński dziennik "Nikkei" informował wówczas, że Seven & i Holdings prowadzi końcowe rozmowy dotyczące zakupu kilkudziesięciu procent akcji polskiej spółki od obecnych udziałowców. Według nieoficjalnych informacji wartość planowanej inwestycji mogła wynieść kilkaset miliardów jenów. Kilka dni później Seven & i Holdings potwierdził, że analizuje możliwość inwestycji w Grupę Żabka.

Doniesienia odbiły się na notowaniach spółki. Od 16 lipca kurs akcji Żabki wzrósł o blisko 20 proc. W czasie spekulacji rynkowa wycena spółki przekraczała 33 mld zł, a cena jednej akcji sięgała około 33 zł.

Europa nadal pozostaje w planach

Mimo rezygnacji z inwestycji Seven & i Holdings zapowiada, że nadal będzie szukał możliwości rozwoju w Europie. – Europa pozostaje atrakcyjną szansą rozwoju dla firmy. Seven & i Holdings będzie nadal analizować możliwości w regionie, które są zgodne z jej strategią – przekazała spółka. Jak informowała japońska agencja Kyodo, zakup udziałów w Żabce miał pomóc koncernowi w rozszerzeniu działalności zagranicznej, która obecnie koncentruje się głównie w Ameryce Północnej i Azji.

Obecnie największym akcjonariuszem Grupy Żabka pozostaje fundusz private equity CVC, który posiada 37,6 proc. akcji spółki. Kolejne 10 proc. należy do PG Investment Company.

To od funduszy i innych akcjonariuszy Seven & i Holdings chciał kupić znaczący pakiet udziałów.

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