Nie ma tego złego
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Opinie
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Nie ma tego złego

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L), b. premier Mateusz Morawiecki (P) oraz europosłanka Beata Szydło
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (L), b. premier Mateusz Morawiecki (P) oraz europosłanka Beata Szydło Źródło: PAP / Radek Pietruszka
DEKAMERONKI Wszędzie o tym PiS. Jedni triumfują, drudzy – ubolewają.

Inni to mają odłożone nie jako fakt polityczny, ale aksjologiczny dowód, że pycha i trzymanie się tych samych, nienajdroższych chwytów przy zmiennych okolicznościach prowadzą do upadku. Ale mnie zainteresował pewien wątek, który chcę „pociągnąć”.

Otóż redaktor Lisicki w swoim wideoblogu wydobył pewną nieoczywistą konsekwencję rozłamu w PiS.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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