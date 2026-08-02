Nie ma tego złego

DEKAMERONKI Wszędzie o tym PiS. Jedni triumfują, drudzy – ubolewają.
Inni to mają odłożone nie jako fakt polityczny, ale aksjologiczny dowód, że pycha i trzymanie się tych samych, nienajdroższych chwytów przy zmiennych okolicznościach prowadzą do upadku. Ale mnie zainteresował pewien wątek, który chcę „pociągnąć”.
Otóż redaktor Lisicki w swoim wideoblogu wydobył pewną nieoczywistą konsekwencję rozłamu w PiS.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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