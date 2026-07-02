Kiedy zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Oto reakcja minister

Jeden ze słuchaczy Radia Zet zadał polityk pytanie o wiek emerytalny. "Dlaczego ojciec trójki dzieci pracujący fizycznie w trudnych warunkach musi pracować pięć lat dłużej niż bezdzietna kobieta pracująca w klimatyzowanym biurze".

Dziemianowicz-Bąk w odpowiedzi zaczęła apelować, aby "nie atakować siebie nawzajem", bo to "nie jest wojna płci". – Nie trzeba krytykować matki trójki dzieci za to, że pracuje biurowo. Macierzyństwo to też jest praca. To nie jest tak, że opieka nad dzieckiem nie jest żadnym wysiłkiem – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wówczas dziennikarz przypomniał jej, że pytanie słuchacza dotyczyło bezdzietnej kobiety. – To źle usłyszałam – przyznała.

Co z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Minister następnie stwierdziła, że dopuszcza pomysł zrównania wieku emerytalnego, ale wyłącznie pod warunkiem, że mężczyznom wiek się obniży, a kobietom nie będzie go podwyższać. Kiedy to się stanie? Czy w tej kadencji Lewica złoży taki projekt?

– Stanie się to, gdy te narzędzia, które już wprowadziliśmy aby zachęcać do dobrowolnej dłuższej aktywności zawodowej przyniosą na tyle duże efekty, że ten faktyczny wiek emerytalny, czyli ten, który wynika z faktycznych wyborów, pozwoli na zabezpieczenie systemu. On się podnosi, to jeszcze nie jest ten moment. Pracujemy nad kolejnymi narzędziami. W tym roku trwa pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Liczmy, że byłaby to zachęta dla osób starszych, by dalej pracować. Uruchomiliśmy zachęty dla pracodawców, aby zatrudniali osoby w wieku emerytalnym. Np. dopłaty do wynagrodzeń. Jeszcze chwilę czasu potrzeba, żeby przedsiębiorcy po to sięgali – mówiła minister w Radiu Zet.

Dziemianowicz-Bąk ocenia, że w przyszłości wiek ustawowy przejścia na emeryturę zostanie zrównany, podczas gdy faktyczny wiek przejścia na emeryturę, po dobrowolnej decyzji będzie się podnosił. Polityk nie zdradziła jednak, kiedy Nowa Lewica zgłosi projekt ustawy w celu zniwelowania obecnych nierówności między płciami.

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