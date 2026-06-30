Nowa legitymacja emeryta. Ważny komunikat ZUS

Zmiany wynikają z nowych regulacji, które zaczynają obowiązywać od połowy lipca. Jak podkreśla ZUS, celem jest ujednolicenie i zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów, które potwierdzają uprawnienia do świadczeń oraz ulg.

Zmiany w legitymacji emeryta

Zmiany przewidują między innymi, że dokument zostanie wyposażony w nowoczesne zabezpieczenia, które mają skuteczniej chronić go przed fałszowaniem. Wśród nich znajdą się m.in. gilosz, czyli precyzyjne, wielowarstwowe tło graficzne; mikrodruk, widoczny dopiero pod powiększeniem oraz unikalny numer nadawany już na etapie produkcji blankietu.

Zmiany obejmą również wersję elektroniczną dokumentu w aplikacji mObywatel. W nowej mLegitymacji nie będzie już widoczna informacja o oddziale ZUS, który wydał dokument, co ma uprościć jego strukturę i zwiększyć czytelność.

Co ważne, zmiana nie oznacza obowiązkowej wymiany dotychczasowych kart. Jeśli obecna legitymacja jest czytelna i nieuszkodzona, nadal pozostaje ważna, a jej właściciel może bez przeszkód korzystać z przysługujących ulg i zniżek. Uprawnienia potwierdza zarówno plastikowa karta, jak i cyfrowa mLegitymacja dostępna w telefonie.

ZUS podkreśla, że emeryci nie muszą niczego robić. Nowe legitymacje będą wydawane automatycznie zgodnie z aktualnymi przepisami, a osoby posiadające już dokument nie muszą go wymieniać. Wszystkie dotychczasowe legitymacje zachowują swoją ważność i nadal będą honorowane w pełnym zakresie. Oznacza to brak kolejek, wniosków i dodatkowych formalności po stronie seniorów.

Warto pamiętać, że ZUS zrezygnował z automatycznego wydawania plastikowych legitymacji. Obecnie standardową formą jest elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty, która tworzona jest automatycznie po przyznaniu emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument można znaleźć w aplikacji mObywatel.

Wniosek o wydanie tradycyjnej legitymacji jest potrzebny jednak nie tylko wtedy, gdy ktoś chce posiadać ją obok wersji elektronicznej. Należy go złożyć również w przypadku zgubienia dokumentu, jego kradzieży, zniszczenia lub zmiany danych osobowych, takich jak nazwisko czy numer PESEL.

Korzyści z legitymacji emeryta

Ważna legitymacja pozwala korzystać z licznych przywilejów, które mogą znacząco zmniejszyć codzienne wydatki. Do najważniejszych należą: