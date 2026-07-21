Był jednym z najwybitniejszych polskich etyków. Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek

Zmarł 21 lipca 2026 roku w wieku 80 lat. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Lubelska.

Związany z KUL przez całe życie

Ks. prof. Andrzej Szostek przez ponad pół wieku był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Pracę na KUL rozpoczął w 1970 roku jako stażysta w Katedrze Etyki. Kolejno był asystentem, starszym asystentem, adiunktem, docentem i profesorem. Wykładał również na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, Uniwersytecie Letnim Polskiego Instytutu Kultury w Rzymie oraz International Academy of Philosophy w Liechtensteinie.

Od 1993 roku kierował Katedrą Etyki Szczegółowej KUL. W maju 1998 roku został wybrany rektorem uczelni i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, do 2004 roku. Następnie kierował Katedrą Etyki aż do przejścia na emeryturę w 2018 roku.

Jeden z najwybitniejszych polskich etyków

Ks. prof. Szostek należał do grona najwybitniejszych przedstawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej. Był uczniem i współpracownikiem ks. prof. Tadeusza Stycznia oraz kontynuatorem myśli filozoficznej Karola Wojtyły.

Zajmował się przede wszystkim argumentacją w etyce, problematyką sumienia, godności osoby, wolności, odpowiedzialności społecznej oraz relacją między etyką i antropologią. Opublikował około 200 prac naukowych, w tym książki "Normy i wyjątki", "Natura – rozum – wolność", "Pogadanki z etyki", "Wokół godności prawdy i miłości", a także współtworzył publikację "Der Stein um den Menschen" z Karolem Wojtyłą i Tadeuszem Styczniem. Wypowiadał się również na temat bioetyki, kary śmierci, kondycji Kościoła, wolności uniwersytetu oraz odpowiedzialności społecznej.

Rektor KUL żegna swojego poprzednika

Śmierć byłego rektora skomentował obecny rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski. – Ks. prof. Andrzej Szostek MIC należał do najwybitniejszych polskich etyków ostatnich dziesięcioleci. Był uczonym, który pytania o wolność, sumienie i odpowiedzialność odnosił nie tylko do teorii moralności, lecz także do konkretnych sporów społecznych, życia Kościoła i odpowiedzialności instytucji – powiedział.

Jak podkreślił, zmarły profesor nie traktował etyki jako zamkniętej dyscypliny akademickiej. – Interesowało go to, w jaki sposób prawda o człowieku przekłada się na jego decyzje, relacje z innymi i odpowiedzialność za wspólnotę. Potrafił mówić o sprawach fundamentalnych bez upraszczania ich i bez zastępowania argumentów deklaracjami – zaznaczył rektor. Dodał również, że ks. prof. Szostek nie unikał trudnych debat. – Jego zdolność do dialogu nie oznaczała rezygnacji z własnych przekonań. Przeciwnie – wynikała z przekonania, że drugiego człowieka należy traktować poważnie, a więc odpowiadać na jego argumenty, nie zaś przypisywać mu intencje lub zamykać rozmowę. W życiu publicznym i akademickim był to głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny – podkreślił.

Liczne odznaczenia

Za swoją działalność naukową i społeczną ks. prof. Andrzej Szostek został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, francuskim Orderem Palmes Académiques oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był laureatem wielu nagród naukowych i środowiskowych, a w 2021 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin.