ZUS informuje. Ważna wiadomość dla przyszłych emerytów

Jak co roku ZUS zaktualizował i przeliczył stan kont emerytalnych milionów Polaków. Dzięki temu każdy ubezpieczony może sprawdzić, jaki kapitał zgromadził i jak będzie wyglądała jego prognozowana emerytura.

– W historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład przygotował ponad 12 mln 159 tys. IOSKU za 2025 r. Tak jak i we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy papierowej informacji do ubezpieczonych, a udostępniliśmy ją cyfrowo w naszej aplikacji mZUS, a jeśli ktoś woli wersję bardziej „tradycyjną”, z IOSKU można zapoznać się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS/eZUS – przekazał Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów.

W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środków zgromadzonych na subkontach ubezpieczonych. Skutki waloryzacji są już widoczne na profilach ubezpieczonych na PUE ZUS/eZUS.

Aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS jest dostępna od 2022 roku i przez ten czas przechodziła liczne aktualizacje. Jedna z ostatnich wprowadziła do jej funkcjonalności możliwość obliczenia emerytury.

Użytkownikom aplikacji umożliwiono także zapoznanie się z szeregiem informacji. Chodzi m.in. o zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; okresach podlegania do ubezpieczeń; danych płatników składek ubezpieczonego, członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego; pobieranych z ZUS zasiłkach oraz o emeryturach i rentach, a także o zaświadczeniach lekarskich (e-ZLA).

Dodatkowo można także umówić się na wideorozmowę z pracownikiem ZUS lub zadzwonić na infolinię. Aby móc korzystać ze wszystkich nowych funkcji należy aplikację zaktualizować lub pobrać, jeśli jeszcze nie mamy jej na swoich telefonach. Następnie konieczne będzie powiązanie aplikacji ze swoim kontem na PUE ZUS. Bez konta na platformie nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji.

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