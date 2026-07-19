ZUS zwrócił przedsiębiorcom ponad 1 mld złotych. Oto powód

Jak przekazał na swojej stronie zakład, zakończono rozpatrywanie prawie 99 proc. wniosków o zwrot nadpłaconej składki. Łączna kwota wypłaconych zwrotów to 1,26 mld złotych.

Z danych ZUS wynika, że niemal 1,96 mln płatników, czyli 76,7 proc. osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki zdrowotnej. Łączna kwota nadpłat przekroczyła 2,13 mld zł. Dopłatę składki wykazało 546 tys. przedsiębiorców. Łączna wartość dopłat wyniosła ponad 1,22 mld zł. W przypadku niespełna 51 tys. płatników rozliczenie nie wykazało ani nadpłaty, ani niedopłaty.

Przedsiębiorcy mieli czas do 1 czerwca na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki. Skorzystało z tego 821 tys. płatników. Do 13 lipca zakład obsłużył 99,6 proc. wniosków. Obsługa pozostałych pism zakończy się najpóźniej do 3 sierpnia tego roku.

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot. W takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika. W tym roku dotyczy to ok. 1,1 mln przedsiębiorców. Łączna kwota nadpłat przeznaczonych do rozliczenia wyniosła ponad 762,8 mln zł. Zakład rozliczył już 99 proc. tej kwoty. Większość środków została przeznaczona na pokrycie zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń.

Mały ZUS Plus

Program Mały ZUS Plus jest skierowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 120 000 zł. Dzięki niemu mogą oni przez określony czas płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne.

Od nowego roku w programie obowiązują nowe zasady. Przedsiębiorcy będą mogli płacić niże składki przez 36 miesięcy kalendarzowych w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.

Pierwszy 60 miesięczny okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej zaczyna się od pierwszego miesiąca kalendarzowego, w którym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była ustalona w ramach stosowania ulgi.

Natomiast do 36 miesięcznych okresów kalendarzowych i 60 miesięcznych okresów kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wlicza się jako pełny miesiąc każdy miesiąc kalendarzowy.

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