Front wojny na Ukrainie. Botswana ostrzega przed oszustwem

W komunikacie opublikowanym w sobotę (18 lipca) ministerstwo poinformowało, że liczba obywateli Botswany wprowadzanych w błąd w ofertach pracy i kierowanych na Ukrainę "rośnie w alarmującym tempie". Dodało, że regularnie otrzymuje dramatyczne prośby o pomoc od osób, które znalazły się już na froncie.

Jak podał Bloomberg, podobne procederu odnotowano także w innych państwach Afryki. W Kenii i Republice Południowej Afryki zatrzymano i postawiono przed sądem osoby zajmujące się rekrutowaniem Afrykanów do udziału w wojnie po stronie Rosji.

Według opublikowanego w lutym raportu organizacji Inpact, prowadzącej program All Eyes on Wagner, w walkach przeciwko Ukrainie zginęło co najmniej 316 Afrykanów.

Autorzy raportu podkreślili, że wielu z nich miało minimalne przeszkolenie wojskowe. Władze Kenii szacują z kolei, że do rosyjskich formacji zwerbowano około tysiąca obywateli tego kraju.

Wojna na Ukrainie. Nocny atak rakietowy na Kijów

Rosja przeprowadziła w nocy jeden z największych ataków z użyciem rakiet balistycznych na Kijów od początku wojny – poinformował w niedzielę (19 lipca) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Według niego wojska rosyjskie wystrzeliły ponad 40 pocisków różnego typu, z których większość była wymierzona w stolicę Ukrainy, oraz użyły 120 dronów uderzeniowych.

Zełenski przekazał, że według dotychczasowych informacji w Kijowie i obwodzie kijowskim zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Dodał, że poszkodowani otrzymują pomoc medyczną, a w akcję ratunkową zaangażowano blisko 600 ratowników. Służby prowadzą również działania w obwodzie odeskim.

Rosja zrzuciła prawie 100 pocisków w tydzień

Prezydent Ukrainy poinformował także, że w ciągu minionego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie 1450 dronów uderzeniowych, ponad 1640 kierowanych bomb lotniczych oraz 99 pocisków rakietowych różnego typu.

Zełenski podkreślił, że wzmocnienie obrony przed pociskami balistycznymi pozostaje priorytetem Ukrainy. Zaapelował do partnerów o przyspieszenie dostaw systemów przeciwrakietowych oraz utrzymanie presji sankcyjnej na Rosję, argumentując, że zwłoka umożliwia Moskwie przygotowywanie kolejnych ataków.

Czytaj też:

Zapowiedź Zełenskiego ws. Polski. Czarnek reaguje