Ponad 300 złotych miesięcznie z ZUS. Sprawdź, komu się należy

Ryczałt energetyczny to świadczenie dla seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ryczałt ma związek z rosnącymi cenami energii. Aby móc otrzymywać comiesięczne świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków. Prawo do ryczałtu energetycznego nie przysługuje bowiem wszystkim emerytom. O wsparcie mogą ubiegać się osoby posiadające określone uprawnienia wynikające z przepisów.

Należy posiadać status kombatanta lub być osobą, która działała na rzecz niepodległości Polski lub była ofiarą represji. Świadczenie może otrzymać również żołnierz zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalni węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

Wysokość ryczałtu jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. To o ponad 23 złote więcej niż w roku ubiegłym. Świadczenie jest co roku waloryzowane, co oznacza, że raz przyznany dodatek będzie rósł wraz z inflacją i kosztami życia

Ryczałt energetyczny. Jak otrzymać świadczenie?

Aby otrzymywać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek, który jest dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl.

Do wniosku należy dołączyć: – decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców; zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych; – zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobiera się więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Jedną z największych zalet ryczałtu energetycznego jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że wysokość emerytury czy innych dochodów nie ma wpływu na możliwość otrzymania świadczenia. Ryczałt nie podlega także opodatkowaniu ani potrąceniom komorniczym. Cała kwota trafia więc do osoby uprawnionej.