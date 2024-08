Nowe funkcje w aplikacji ZUS. Sprawdź, ile dostaniesz emerytury

Do tej pory użytkownicy aplikacji mZUS mogli za jej pomocą złożyć szereg wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych. Po aktualizacji lista możliwości znacznie się rozszerzyła.

Sprawdź swoją emeryturę

Jedną z ciekawszych funkcji jest kalkulator emerytalny, dzięki któremu każdy może wyliczyć kwotę swojego świadczenia, jakie będzie otrzymywał w przyszłości. Użytkownikom aplikacji umożliwiono także zapoznanie się z szeregiem informacji. Chodzi m.in. o zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; okresach podlegania do ubezpieczeń; danych płatników składek ubezpieczonego, członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego; pobieranych z ZUS zasiłkach oraz o emeryturach i rentach, a także o zaświadczeniach lekarskich (e-ZLA).

Dodatkowo można także umówić się na wideorozmowę z pracownikiem ZUS lub zadzwonić na infolinię. Aby móc korzystać ze wszystkich nowych funkcji należy aplikację zaktualizować lub pobrać, jeśli jeszcze nie mamy jej na swoich telefonach. Następnie konieczne będzie powiązanie aplikacji ze swoim kontem na PUE ZUS. Bez konta na platformie nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji.

Zmiany w PUE ZUS

W sierpniu rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu zmian na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Portal, który został uruchomiony w 2021 roku i był pierwszym w Polsce cyfrowym urzędem, potrzebuje unowocześnienia. Po zakończeniu procesu PUE zostanie zamienione w eZUS. Modernizacja portalu ma sprawić, że będzie on bardziej przejrzysty i intuicyjny dla użytkowników. Pierwszą z planowanych zmian będzie nowa strona logowania na platformę.

Inne ważne zmiany, które weszły w życie w sierpniu to nowa polityka cookies dla PUE/eZUS, tłumaczenie elementów eZUS na języki ukraiński i angielski oraz zapewnienie standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w obszarze eZUS.

