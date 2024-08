ZUS wypłaca dodatkowe środki dla emerytów. Ale nie dla każdego

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie dla emerytów, którego celem jest rekompensata kosztów poniesionych z tytułu opłat za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie. Jego wysokość to dokładnie 299,82 zł. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie kwota ryczałtu wzrosła o 44 zł. Co ważne, ten dodatek jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jak otrzymać dodatkowe środki

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o przyznanie ryczałtu może ubiegać się osoba, która jest kombatantem; ofiarą represji wojennych i okresu powojennego; żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu albo batalionach budowlanych; wdową (wdowcem) po osobach wymienionych powyżej.

W celu otrzymania dodatkowych środków należy złożyć odpowiednie dokumenty: wniosek o przyznanie ryczałtu, decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzające status wnioskodawcy, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień lub, w przypadku wdów, zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Będzie wyższy wiek emerytalny?

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. We wtorek minister funduszy i polityki regionalnej nie wykluczyła, że w przyszłości potrzebne będzie jego podniesienie. Temat rozwinęła w środę rano w Polsat News.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wprost stwierdziła, że powinno się poważnie podejść do dyskusji na ten temat. To jednak nie wszystko, polityk podkreśliła, że Polacy powinni również pracować więcej. – Potrzebne są polityki, które stymulują dzietność. Rodzice muszą mieć pewność zostawienia dziecka pod dobrą opieką, gdy idą do pracy. I trzecia sprawa, to praca. Wszyscy muszą pracować najwięcej jak się da – mówiła.

Czytaj też:

Polacy od lat czekają na podniesienie tego zasiłku. Kolejny rząd powiedział "nie"Czytaj też:

"Prognoza jest dramatyczna". Mocny wpis Morawieckiego