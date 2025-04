"Żyje bajaniami". Trzaskowski atakuje Mentzena

W piątek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Końskich. W trakcie przemówienia zaatakował Sławomira Mentzena i Karola Nawrockiego za głosowanie ich ugrupowań w sprawie obniżenia – zdaniem KO – składki zdrowotnej. PiS głosował przeciwko, a 12 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Mentzen zaprasza Trzaskowskiego do debaty

W sieci szybko pojawiła się odpowiedź kontrkandydata z Konfederacji. Jednocześnie Mentzen ponownie zachęcał Trzaskowskiego, żeby stanął z nim do debaty, nawet w TVN, gdzie mogliby rozwinąć również temat składki zdrowotnej.

"Panie Rafale, nie poparliśmy tego projektu, bo podwyższa on składkę zdrowotną 100 tysiącom przedsiębiorców na ryczałcie. Jesteśmy za obniżeniem tej składki, a nie podwyższeniem. Tym się od was różnimy" – napisał Sławomir Mentzen na platformie społecznościowej X. "Jeżeli ma Pan więcej pytań do mnie, to z chęcią odpowiem na nie na debacie z Panem. Może być nawet w TVN, żeby się Pan czuł bezpiecznie jak w domu" – dodał, nawiązując do wyzwania debaty jeden na jeden, jakie rzucił konkurentowi.

Do sprawy debaty wyborczej poprzedzającej pierwszą turę wyborów prezydenckich odniósł się na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Mnie się wydaje, jak patrzę na tę sytuację, że to wygląda w ten sposób, że i Trzaskowski, i Nawrocki boją się wzrostów sondażowych i Sławomira Mentzena i Konfederacji – powiedział Bosak.

Zdaniem polityka Konfederacji, kandydaci Koalicji Obywatelskiej i PiS "chcieliby utrwalić polaryzowanie i społeczeństwa i sceny politycznej, robiąc debatę tylko ze sobą".

Trzaskowski: Mentzen nie ma pojęcia o polityce zagranicznej

Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej w Wieluniu ostro skomentował postulaty prezentowane przez Sławomira Mentzena.

– Mój drugi konkurent w ogóle pojęcia nie ma o polityce zagranicznej. On sobie jakiś wykreował świat idealny, ciągle mówi o tym świecie idealnym. W świecie idealnym to on by był poza Unią Europejską, to ciekawe, gdzie by był, ja się pytam – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. – Jeśli ktoś mówi, że w świecie idealnym on by był poza Unią Europejską, to gdzie by był? W szarej strefie. W szarej strefie pomiędzy Europą a Rosją. To jest coś niesamowitego – dodał.

Jak stwierdził Trzaskowski, kandydat Konfederacji "żyje jakimiś dziwnymi bajaniami, a tu trzeba zejść na ziemię, żeby podejmować decyzje i takiego prezydenta potrzebujemy, który będzie to wszystko umiał zrobić, tu nie wystarczy się okręcić biało-czerwoną flagą".

