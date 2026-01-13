Politycy Polski 2050 zabrali głos ws. wyborów. Mówią o "zewnętrznej ingerencji"

Przypomnijmy, że druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych. Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

"Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" - przekazał zarząd krajowy Polski 2050.

Polska 2050: Możliwa zagraniczna ingerencja

Partia podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. "Sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – czytamy.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy, co musi zostać jednoznacznie zweryfikowane przez właściwe instytucje. Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy" – wskazano.

Politycy jednak nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do działań Krajowej Komisji Wyborczej, która "zadziałała w sposób modelowy".

Przewodniczący partii Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu Rady Krajowej na 16 stycznia 2026 r. To Rada podejmie decyzję, w jaki sposób proces wyborczy będzie prowadzony dalej.

"Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów – zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej" – zapewniono.

Czytaj też:

Kompromitacja Polski 2050. Ujawniono kulisy wyborówCzytaj też:

Lisicki: Polska 2050 - tragifarsa na całego. Ziemkiewicz: Polska polityka i wielka kupa