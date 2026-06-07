Lasciate ogni speranza!

Król Prus Fryderyk II, zaprzysięgły wróg Polski i polskości, był fetowany za Odrą w 2012 r. z okazji 300-lecia jego urodzin. Hohenzollern był przedstawiany jako wielki modernizator, oświeceniowy król filozof. W 2016 r. rząd Angeli Merkel opublikował „Białą Księgę” dotyczącą strategii bezpieczeństwa RFN. Jako „wzorce wychowawcze” dla współczesnej Bundeswehry przedstawiano w niej reformatorów pruskiej armii po 1806 r. W tym gronie był gen. Carl von Clausewitz. Autor słynnego traktatu „O wojnie” porównywał nasz kraj do Tatarstanu. Nazywał Polskę „szmatą pozszywaną z kilku kawałków”. Zreformowana armia pruska miała strzec nabytków terytorialnych Berlina poczynionych kosztem Polski od pierwszego rozbioru.