Awanse generalskie wręczone. Wymowne słowa Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w czwartek akty mianowań na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się przed Belwederem.

– Święto Wojska Polskiego, w którego przeddzień się dzisiaj spotykamy, jest świętem każdego polskiego żołnierza – szeregowego oficera, polskiego generała. Ale jest także świętem całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności do polskich żołnierzy i polskich oficerów – mówił Nawrocki.

– Wdzięczności za to, że możemy żyć w Polsce niepodległej, wolnej, suwerennej, ale także w Polsce bez wojny, w Polsce pokoju. Przede wszystkim więc w imieniu Polek i Polaków chciałem za nasz pokój, naszą suwerenność i nasze bezpieczeństwo podziękować i panom generałom i wszystkim polskim żołnierzom – dodał.

Pogratulował generałom nominacji i podziękował ich rodzinom i bliskim za wsparcie. – Przyjmujecie te nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej – zaznaczył.

Nawrocki: Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu

– Jesteście odważni, bo przyjmujecie te nominacje w momencie, gdy Polska, Europa i świat jest pod presją (...) ideologii, która niszczy bliskie nam wszystkim wartości, pod presją agresywnego sąsiada, który jest tak niedaleko naszych wschodnich granic – powiedział.

– Nasze granice, i wschodnia, i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów, a wy tu jesteście i odbieracie od prezydenta Polski nominacje na stopnie generalskie. Jesteście więc ludźmi i żołnierzami odważnymi – mówił dalej prezydent.

Podkreślił, że to pierwsze nominacje, które wręcza jako nowy zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski. Jak dodał, "wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego powinny zostać objęte linią demarkacyjną".

– Jesteście uosobieniem tego, o czym ja i pan premier mówimy regularnie. Tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu i tego jako prezydent Polski będę pilnował. Bo i prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać – powiedział Nawrocki, zwracając się do generałów.

– Rzeczpospolita chce wam dzisiaj powiedzieć, że was dzisiaj potrzebuje i darzy was wielkim szacunkiem. Dziękuję za waszą służbę – zakończył.

Awanse generalskie. Lista nominowanych

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji WP. Są to: generał brygady Mirosław Polakow – zastępca szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski – dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz generał brygady Krzysztof Zielski – zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady WP mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki – dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek – zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec – szef Pionu Operacyjnego do spraw NATO – zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz pułkownik Wacław Samocik – dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej.

