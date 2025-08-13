Co z nominacjami generalskimi? Wiadomo, czy się odbędą

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich odbędzie się w czwartek na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Początek uroczystości zaplanowano na godz. 14:00. Weźmie w niej udział także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek wieczorem w Polsat News Karol Nawrocki Prezydent został zapytany, czy 15 sierpnia zostaną ogłoszone nominacje generalskie. – Te dyskusje odbywały się właściwie w poniedziałek i we wtorek. Jest rodzaj porozumienia wokół nominacji generalskich. Te rozmowy prowadził szef BBN, prof. Sławomir Cenckiewicz. To bardzo sprawne współdziałanie z myślą o polskich oficerach, z myślą o polskich generałach, dobre przygotowania też do 15 sierpnia – odpowiedział.

Prezydent nie ujawnił jednak, ile nominacji generalskich zostanie wręczonych. Karol Nawrocki podkreślił, że sam fakt wręczenia ich w dniu Święta Wojska Polskiego to efekt utrzymywania relacji między Kancelarią Prezydenta RP a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 roku. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. Od kilku lat elementem państwowych obchodów stała się defilada wojskowa, zazwyczaj organizowana w stolicy. Tak będzie i w tym roku. 15 sierpnia to rocznica decydującego momentu zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska rozstrzygnęło o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska jest jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

