Kto z Cenckiewiczem w BBN? Znamy nazwiska zastępców

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski i wygłosił orędzie. Następnego dnia powołał kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które obejmie prof. Sławomir Cenckiewicz. Wiadomo, jacy będą najwyżsi rangą współpracownicy profesora.

Kowalski i Bryś zastępcami Cenckiewicza w BBN

Chodzi o generałów rezerwy Andrzeja Kowalskiego i Mirosława Brysia. Szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi został gen. Adam Rzeczkowski.

Gen. Andrzej Kowalski wywodzi się ze służb specjalnych. W latach 2015–2020 był szefem Służby Wywiadu Wojskowego, wcześniej zaś służył w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz nieistniejącym już Urzędzie Ochrony Państwa. Uczestniczył m.in. w pracach nad likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, w 2007 roku był też p.o. szefa SKW.

Gen. rezerwy Mirosław Bryś za rządów Mariusza Błaszczaka w resorcie obrony odpowiadał za kwestię rekrutacji do Wojska Polskiego, wcześniej zaś był dowódcą 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, służył też w elitarnej 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej.

Zgodnie z zapowiedziami szefem KPRP został Zbigniew Bogucki. Gabinetem prezydenta pokieruje Paweł Szefernaker. Marcin Przydacz został sekretarzem stanu i szefem Biura Polityki Międzynarodowej.

Pozycja prawna prezydenta RP

Przypomnijmy, że w polskim porządku prawnym prezydent jest najwyższym przedstawicielem państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Pełni funkcję zwierzchnika sił zbrojnych, a w sytuacjach nadzwyczajnych może wprowadzać stan wojenny lub stan wyjątkowy. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Dysponuje też prawem weta wobec ustaw uchwalanych przez parlament, które może zostać odrzucone jedynie większością 3/5 głosów w Sejmie. Powołuje premiera oraz – na jego wniosek – członków Rady Ministrów. Ma również wpływ na sądownictwo, m.in. poprzez mianowanie sędziów oraz powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej i ratyfikuje umowy międzynarodowe.

