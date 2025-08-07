Michalski: Prof. Nowak i Lisicki wypromowali Nawrockiego

6 sierpnia Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski i wygłosił orędzie. To oczywiście najważniejszy obecnie temat polityczny w Polsce.

Na początku tekstu zatytułowanego "Kaczyński i Nawrocki zlepieni przez Tuska" Cezary Michalski stawia tezę, że koalicja rządząca i Konfederacja na próżno liczą, że pomiędzy Nawrockim a Kaczyńskim dojdzie do konfliktu. "Poglądy Nawrockiego lokują go na prawo od Kaczyńskiego i PiS. Nowy prezydent jest od Kaczyńskiego bardziej nacjonalistyczny, bardziej klerykalny, bardziej antyunijny. Jednak nadzieje koalicji (i Konfederacji), że między Nawrockim i Kaczyńskim wybuchnie konflikt, nie będą spełnione. Skład gabinetu prezydenta i pierwsze jego deklaracje pokazują, że Nawrocki i Kaczyński pozostaną "zlepieni przez Tuska". Realizując przez dwa lata jeden wspólny cel, jakim będzie odsunięcie Tuska od władzy" – wskazuje Michalski.

Michalski: Nowak i Lisicki wypromowali Nawrockiego

Michalski przypomina okoliczności zainicjowania kandydatury byłego prezesa IPN i dostrzega, że tygodnik i portal "Do Rzeczy" to medium pluralistyczne, gdzie zderzają się rozmaite poglądy i stanowiska, oczywiście zwykle bliższe liberalizmowi ekonomicznemu i konserwatyzmowi niż wszelakim nurtom lewicowym. Jednocześnie zauważa na pewne ideowe podobieństwa "Do Rzeczy" i Karola Nawrockiego.

"Do centrum politycznej gry wprowadzał Karola Nawrockiego profesor Andrzej Nowak" – pisze autor. Przypomnijmy, że to właśnie prof. Nowak, a nie Jarosław Kaczyński, oficjalnie ogłosił kandydaturę Karola Nawrockiego jako "kandydata obywatelskiego".

"Ideowo wspierał go redaktor Paweł Lisicki" – czytamy dalej. "Kierowane przez niego "Do Rzeczy" stało się jednoznacznie prezydencką gazetą, gdzie krytyka Morawieckiego czy różnice ocen wobec Kaczyńskiego są tolerowane, wręcz ośmielane, natomiast stosunek do Nawrockiego jest entuzjastyczny)" – ocenia publicysta.

Unia Europejska. "Nowak i Lisicki zrywają z hipokryzją"

Dalej autor opisuje kwestię stosunku Nowak, Lisickiego, Kaczyńskiego i Nawrockiego do Unii Europejskiej. Zwraca m.in. uwagę, że zarówno historyk, jak i red. naczelny „Do Rzeczy” wielokrotnie krytykowali prezesa PiS za "miękkość" zarówno Unii.

W tym fragmencie tekstu czytamy: "W kraju, gdzie większość obywateli nadal uważa, że Polska powinna być członkiem Unii Europejskiej (choć już bardziej Unii jako źródła pieniędzy, niż jako wspólnej przestrzeni wartości czy instytucji), prosta hipokryzja nakazuje, żeby nie mówić otwarcie o polexicie (choć Andrzej Nowak i Paweł Lisicki nawet z tą hipokryzją zrywają)".

Dalej Cezary Michalski wskazuje, dlaczego jego zdaniem koalicja rządząca i Konfederacja zawiodą się, licząc na konflikt między Kaczyńskim a nowym prezydentem.

