Sikorski posunął się za daleko? Szef MSZ nazwał prezesa PiS "cyniczną mendą"

W niedzielę 3 sierpnia 2025 roku, podczas spotkania z cyklu "Wygrała Polska" w Zabrzu, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych, oraz jego żonę – znaną amerykańską dziennikarkę i pisarkę Anne Applebaum.

Kaczyński zarzucił PO "skręt w prawo"

W swoim wystąpieniu Kaczyński zasugerował, że Platforma Obywatelska będzie próbowała utrzymać się przy władzy, pozorując "skręt na prawo", a symbolem tej strategii ma być właśnie Sikorski. Wypowiedzi lidera PiS miały charakter ironiczny i personalny – odnosił się m.in. do przeszłości Sikorskiego, jego relacji z Applebaum oraz jej publikacji, które według Kaczyńskiego mają rzekomo wspierać politykę rządu Donalda Tuska.

Na te zarzuty niemal natychmiast odpowiedział Radosław Sikorski. W swojej reakcji na platfoemie X przypomniał, że Jarosław Kaczyński w przeszłości wielokrotnie chwalił zarówno jego działania jako ministra obrony narodowej, jak i twórczość jego żony. Sikorski zarzucił także prezesowi PiS hipokryzję, manipulowanie faktami i stosowanie podwójnych standardów. Zwrócił również uwagę, że ataki na Anne Applebaum mogą być odbierane jako puszczanie oka do środowisk antysemickich.

Sprawa nie ucichła…

Choć wydawało się, że sprawa odejdzie w zapomnienie, we wtorek wieczorem ponownie postanowił odnieść się do niej na platformie X Radosław Sikorski. Został niejako wywołany do tablicy przez Zbigniewa Hołdysa, który napisał, że "Kaczyński jest antysemitą. Gdyby nie był, nie wypuściłby z ust haniebnych słów o @anneapplebaum. Jego wewnętrzne «ja» by mu nie pozwoliło. Ale on wolał polecieć Moczarem i Gomułką z 1968 roku. Okropne. Na szczęście mamy rok 2025, Anne jest wybitną publicystką i analityczką....".

W drugim wpisie muzyk dodał: "do tego Polką (naturalizacja!), ma znakomitego (także intelektualnie) męża @sikorskiradek, jest potrzebna Polsce i światu – ufam, że się chamstwem Kaczyńskiego nie przejmie. A mnie, cóż, tylko serce boli".

Okazuje się, że Sikorski jednak nie posłuchał Hołdysa, ponieważ z jego ostatniego posta na X wyraźnie wynika, że ostatecznie dał się ponieść emocjom. Odpowiadając muzykowi, "znakomity intelektualnie" minister nie przebierając w słowach uderzył bezpośrednio w Jarosława Kaczyńskiego nazywając go "cyniczną mendą, która dla zdobycia władzy gotowa jest użyć tak śmierci brata co antysemityzmu".

