Kaczyńskiego zapytano o słowa Sikorskiego. "Współczuję panu"

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, napisał w niedzielę na platformie X: "Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach a Anne Applebaum wychwalał za »Gułag« i nie tylko. A teraz ją atakuje puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda".

"Gułag" to książka Anne Applebaum, za którą zdobyła nagrodę Pulitzera.

twitter

Kaczyński: Udawanie będzie się nazywało Sikorski

W niedzielę Jarosław Kaczyński w Zabrzu powiedział, że "widać w PO, w całej koalicji, pewne objawy kryzysu, jakiegoś poszukiwania, jakby z tego wyjść, jak wygrać kolejne wybory, jak się utrzymać przy władzy, jak nie doprowadzić do tego, żeby to się rozpadło". – W tej chwili – i to też było do przewidzenia – od pewnego momentu, rysuje się taki model bardzo charakterystyczny dla tej partii – ocenił.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że "dzisiaj świat idzie na prawo". – I Polska też, na szczęście, idzie na prawo. To widać we wszystkich badaniach. Wobec tego oni być może też będą próbowali udawać, podkreślam to słowo: udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski – stwierdził.

Jarosław Kaczyński wspomniał także w swoim przemówieniu o Anne Applebaum, żonie Radosława Sikorskiego. – Można się śmiać, ale on przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka, wiecie, kim jest, pisze książkę "Matka Polka" – powiedział.

Ocenił, że "ten rząd nas niszczy z rozmysłem, z całą konsekwencją, na niemieckie zamówienie". – Stare niemieckie zamówienie jeszcze choćby z czasów I wojny światowej. Polska może istnieć, ale ma być mała i słaba, a jeśli ma się rozwijać gospodarczo – to tak, żeby być daleko za Niemcami. Nie musimy być daleko za Niemcami; możemy ich dogonić, możemy się z nimi zrównać, możemy ich przegonić – stwierdził.

Kaczyńskiego zapytano o wpis szefa MSZ

O wpis Radosława Sikorskiego został zapytany w poniedziałek w Sejmie Jarosław Kaczyński. – Jeżeli pan na poważnie traktuje to, co mówi pan Sikorski, to współczuję panu – odpowiedział jednemu z dziennikarzy.

Czytaj też:

Kaczyński kontra Sikorski. "Kiedyś całował mnie po rękach"Czytaj też:

"Będą udawać, że idą na prawo". Kaczyński ostrzega przed planem KO