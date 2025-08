Kaczyński kontra Sikorski. "Kiedyś całował mnie po rękach"

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystąpił na spotkaniu z cyklu "Wygrała Polska" w Zabrzu. – Wygraliśmy. Wygrała Polska. Musimy zadać sobie pytanie: czy to jedyne zwycięstwo, które jest potrzebne Polsce i jedyne, na które nas stać? Potrzebujemy kolejnych zwycięstw. Jeżeli Tusk myśli, że nas przestraszy, i że przestaniemy działać, to się głęboko myli – mówił.

– Widać w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej pewne objawy kryzysu i poszukiwania, jak utrzymać się przy władzy. W tej chwili rysuje się model bardzo charakterystyczny dla tej partii. Otóż świat idzie na prawo, Polska też na szczęście idzie na prawo, co widać we wszystkich badaniach. Oni także będą udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski – stwierdził lider PiS, czym wywołał śmiech zgromadzonych.

– Tak, proszę państwa, można się śmiać, ale on przecież w tej chwili działa w ten sposób, że jego małżonka – no wiecie, kim jest – pisze książkę "Matka Polka". On też wygłasza różne takie, powiedzmy sobie, jednoznaczne z punktu widzenia centrolewicy czy lewicy sądy. To może wskazywać na to, że sprawa będzie szła w tę stronę – powiedział Kaczyński.

Sikorski odpowiedział Kaczyńskiemu

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski postanowił zareagować na słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "Kiedyś za sposób sprawowania urzędu ministra obrony w swoim rządzie całował mnie po rękach, a Anne Applebaum wychwalał za »Gułag« [wydana w 2003 r. publikacja dotycząca historii systemu obozów pracy przymusowej w ZSRR – przy. red.] i nie tylko. A teraz ją atakuje puszczając oko do antysemitów. Nie pamiętam podobnych insynuacji wobec pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Duda" – napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X.

Wcześniej Sikorski odniósł się do słów Kaczyńskiego, który stwierdził, że rząd Donalda Tuska "niszczy nas z pełnym rozmysłem i konsekwencją, na niemieckie zamówienie". "Boże, jakie to wredne i głupie. Oni naprawdę sobie wyobrażają, że niemiecki minister śmiałby dawać polskiemu politykowi takie polecenia?" – skomentował szef MSZ w mediach społecznościowych.

