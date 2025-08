Kaczyński zapowiedział "unowocześnienie" partii. Ruszyła aplikacja PiS

Podczas niedzielnego spotkania w Zabrzu w ramach trasy "Wygrała Polska" prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział partyjną ofensywę.

– Chcemy mobilizować naszą partię, choćby poprzez przeprowadzenie we wszystkich województwach dyskusji z młodym pokoleniem. W każdym województwie będzie takie forum dyskusyjne, gdzie można omówić zasadnicze sprawy, wyjaśnić różnego rodzaju problemy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju nieporozumień. To jest plan, który być może rozpoczniemy już we wrześniu, być może nieco później – zapowiedział.

Wybory wewnętrzne, nowy program

– Będzie też sporo przedsięwzięć, które będą naszą partię unowocześniały. Będzie aplikacja Biało-Czerwona, przez którą będzie można błyskawicznie dowiedzieć się, co się dzieje, jakie są decyzje partii. Będzie można się połączyć z odpowiednimi ludźmi w partii, żeby nasza społeczność, wszyscy, którzy wejdą w to przedsięwzięcie, byli zintegrowani – powiedział Kaczyński.

– Będziemy prowadzili także kampanię wewnątrzpartyjną, bo muszą się odbyć wybory na niższym szczeblu. Partia musi być w całości odnowiona – dodał.

Kaczyński podkreślił również, że PiS skupi się na przygotowaniu nowego programu, który zostanie zaprezentowany w trakcie październikowej konwencji programowej, a następnie omówiony podczas spotkań z wyborcami.

Powstała aplikacja Biało-Czerwona

W niedzielę wieczorem PiS poinformowało, że aplikacja Biało-Czerwona jest już dostępna do ściągnięcia na Google Play i App Store. W poniedziałek rano ugrupowanie opublikowało spot.

twitter

– Biało-Czerwona to nie tylko barwy. To my – Polacy. Jedna drużyna. Jedna wspólna sprawa. Masz prawo wiedzieć, bez cenzury, bez skrótów, bez pośredników. Bo każda zmiana zaczyna się od prawdy, a prawda ma dziś twarz odwagi. Pobierz aplikację na Biało-Czerwona. Z myślą o tobie, z myślą o Polsce – mówi lektor w nowym wideo.

Czytaj też:

Kaczyński chce nowej konstytucji. "Której nie da się wywrócić jednym palcem"Czytaj też:

"Będą udawać, że idą na prawo". Kaczyński ostrzega przed planem KO