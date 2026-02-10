Część lotniska w Polsce zamknięta. Pracownicy zostaną przeniesieni

Jak podają Polskie Porty Lotnicze, sytuacja ekonomiczna radomskiego lotniska pogarsza się już od kilku lat. W 2023 roku strata portu wyniosła 30 mln zł, w 2024 roku – 38 mln zł, a w tym roku prognozowane straty mają wynieść już ponad 50 mln zł.

Rozjazd między kosztami a realnym przychodem lotniska

Decyzja ws. ograniczenia działalności lotniska jest odpowiedzią na rosnącą różnicę między kosztami utrzymania obiektu a realnymi przychodami, jakie przynosi port. Jego władze przyznają bowiem, że utrzymywanie pełnej gotowości operacyjnej oznacza ogromne koszty stałe.

– By je ograniczyć, chcemy dostosować wykorzystanie infrastruktury lotniskowej i liczbę pracowników operacyjnych, m.in. do tego, ile i w jakich dniach jest wykonywanych operacji lotniczych – powiedział Polskiej Agencji Prasowej członek zarządu PPL Marcin Danił.

Taka decyzja oznacza tymczasowe wyłączenie dwóch bramek oraz linii kontroli bezpieczeństwa. Część pracowników z Radomia zostanie natomiast zatrudnia na warszawskim lotnisku Chopina. – Potrzebujemy takich fachowców – zaznaczył przedstawiciel PPL.

Nowa strategia lotniska w Radomiu

Polskie Porty Lotnicze zaprezentowały w lutym nową strategię rozwoju Lotniska Warszawa-Radom, opartą na modelu hybrydowym – podały PPL.

Wspomniany model łączy działalność pasażerską z dodatkowymi funkcjami poprawiającymi rentowność portu, jak m.in. cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze.

Celem jest stabilizacja operacyjna i finansowa lotniska poprzez dywersyfikację źródeł przychodów oraz lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury w odpowiedzi na rzeczywisty popyt rynkowy.

W 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 95 646 pasażerów i zrealizowało 2 216 cywilnych operacji lotniczych.

