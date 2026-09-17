Żabka wprowadza nową usługę. Ten ruch może zaskakiwać

"Przy usługach takich jak druk szczególnie ważne jest to, by były dostępne wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. 18 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 metrów od naszych sklepów, które są dostępne siedem dni w tygodniu. Dzięki tej bliskości część codziennych spraw, które wcześniej wymagały wizyty w osobnym punkcie usługowym, można załatwić przy okazji wizyty w Żabce" – powiedział dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług w Żabka Polska Przemysław Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy pod marką Żabka oraz działającą w Rumunii sieć spod marką Froo. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

Żabka odpowiada na ofertę giganta

Pod koniec sierpnia br. Rada Dyrektorów Żabka Group, po otrzymaniu niezależnej opinii, pozytywnie oceniła wpływ wezwania ogłoszonego przez Alimentation Couche-Tard na interes Grupy oraz oświadczyła, że jej zdaniem cena oferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą spółki, podała Żabka.

"Biorąc pod uwagę treść dokumentu wezwania oraz deklarowane przez wzywającego zamiary strategiczne, rada dyrektorów stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż wezwanie będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce lub spowoduje zmianę lokalizacji prowadzenia działalności spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska ogłoszenie wezwania nie miało negatywnego wpływu na zatrudnienie w spółce ani w grupie kapitałowej spółki. W związku z powyższym rada dyrektorów pozytywnie ocenia wpływ wezwania na interes spółki lub grupy kapitałowej spółki. [...] Rada dyrektorów, biorąc pod uwagę opinię w sprawie wartości godziwej, oświadcza, że jej zdaniem cena oferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą spółki" – czytamy w stanowisku.

Wcześniej Alimentation Couche-Tard ogłosił wezwanie na 1 002 974 605 akcji Grupy Żabka, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZA, po cenie 32 zł za sztukę. Zapisy przyjmowane będą od 27 sierpnia do 25 września 2026 r., przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to 30 września 2026 r., a rozliczenia transakcji – 5 października 2026 r.

Czytaj też:

Atak hakerski na Żabkę. Niepokojące doniesienia Czytaj też:

Miało dojść do wielkiego przejęcia. Japoński gigant nie dogadał się z Żabką