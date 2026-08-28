Żabka odpowiada na ofertę giganta. Padła kwota

"Biorąc pod uwagę treść dokumentu wezwania oraz deklarowane przez wzywającego zamiary strategiczne, rada dyrektorów stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż wezwanie będzie mieć negatywny wpływ na zatrudnienie w spółce lub spowoduje zmianę lokalizacji prowadzenia działalności spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego stanowiska ogłoszenie wezwania nie miało negatywnego wpływu na zatrudnienie w spółce ani w grupie kapitałowej spółki. W związku z powyższym rada dyrektorów pozytywnie ocenia wpływ wezwania na interes spółki lub grupy kapitałowej spółki. [...] Rada dyrektorów, biorąc pod uwagę opinię w sprawie wartości godziwej, oświadcza, że jej zdaniem cena oferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą spółki" – czytamy w stanowisku.

Kto nabędzie akcje? To znana sieć

Wcześniej w tym tygodniu Alimentation Couche-Tard ogłosił wezwanie na 1 002 974 605 akcji Grupy Żabka, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZA, po cenie 32 zł za sztukę. Zapisy przyjmowane będą od 27 sierpnia do 25 września 2026 r., przewidywany termin zawarcia transakcji nabycia akcji to 30 września 2026 r., a rozliczenia transakcji – 5 października 2026 r.

Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie Circle K Polska, spółka wchodząca w skład grupy kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard. Zamiarem jest przejęcie kontroli nad spółką, a docelowo nabycie do 100 proc. akcji.

Couche-Tard liderem branży w skali globu

Couche-Tard jest światowym liderem w branży convenience i usług związanych z mobilnością, obecnym w 27 krajach i terytoriach, w których prowadzi niemal 17 300 punktów sprzedaży, z których ok. 13 200 oferuje paliwa samochodowe.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy pod marką Żabka oraz działającą w Rumunii sieć spod marką Froo. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

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