Ostatnie pożegnanie ks. Stanisława Małkowskiego. Znamy szczegóły

Msza Święta pogrzebowa ks. Stanisława Małkowskiego odbędzie się w czwartek 17 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kapłan zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych.

Ks. Małkowski zmarł 7 września w wieku 82 lat, z czego 51 przeżył w kapłaństwie. O jego śmierci poinformowała Archidiecezja Warszawska.

Kim był ks. Stanisław Małkowski?

Ks. Stanisław Małkowski urodził się 29 lipca 1944 r. w Woli Korytnickiej koło Węgrowa. Był absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie oraz Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie wstąpił w 1970 r. Święcenia kapłańskie otrzymał cztery lata później, 22 grudnia 1974 r., z rąk biskupa pomocniczego warszawskiego Zbigniewa Kraszewskiego.

Jako wikariusz i rezydent posługiwał w parafiach warszawskich i pozawarszawskich, m.in. w parafii Bożego Ciała na Kamionku, w Skierniewicach, Ząbkach, w parafii św. Jozafata w Warszawie oraz parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie. W połowie lat 70. wstąpił do nowicjatu w Zakonie Kaznodziejskim oo. dominikanów, ale po roku powrócił do posługi kapłana diecezjalnego.

Był zaangażowany w działalność opozycyjną w czasach PRL, za którą Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie go zatrzymywała i przesłuchiwała. W seminarium poznał ks. Jerzego Popiełuszkę, z którym się zaprzyjaźnił, a później został jego współpracownikiem. Od 1982 r. wraz z ks. Popiełuszką odprawiał słynne Msze Święte w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Był także kapelanem "Solidarności".

11 listopada 2021 r. ks. Stanisław Małkowski został uhonorowany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie państwowe otrzymał "w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej, za bohaterską postawę kapelana »Solidarności« wspierającego słowem i czynem walkę o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, stojącego po stronie dobra i prawdy w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Od lipca 2022 r. ks. Małkowski jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.