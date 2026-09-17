Kontrowersyjny program TVP Info. Są wyniki

"Trójkąt polityczny", program publicystyczny TVP Info prowadzony przez Aleksandrę Pawlicką i Renatę Grochal, po powrocie na antenę gromadzi średnio minutowo 162 tys. widzów. Najnowsze dane Nielsen Media przekazał portal Press.pl.

"Trójkąt polityczny" pod lupą widzów. Tyle osób ogląda program TVP Info

Program ponownie pojawił się w ramówce 1 września, po około miesięcznej przerwie. Emisja odbywa się bez zmian — we wtorki około godz. 20.20.

W czasie nadawania "Trójkąta politycznego" TVP Info osiąga średnio 1,33 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,8 proc. w grupie komercyjnej 16-59.

Pierwsze wydanie po wakacyjnej przerwie przyciągnęło średnio 165 tys. widzów. Drugie obejrzało 172 tys. osób, natomiast trzecie — 149 tys. Dane uwzględniają widownię poza domem.

Dla porównania, w sierpniu TVP Info osiągał średnio 1,96 proc. udziału w grupie 4+ oraz 1,05 proc. w grupie 16-59. W tych danych nie uwzględniono widowni poza domem.

"Trójkąt polityczny" notował nieco wyższą średnią rok wcześniej. W całym wrześniu ubiegłego roku program oglądało średnio 173 tys. widzów, również z uwzględnieniem widowni poza domem.

Gospodyniami "Trójkąta politycznego" są Aleksandra Pawlicka, dziennikarka TVP Info, oraz Renata Grochal, dziennikarka Programu III Polskiego Radia.

Program jest emitowany we wtorkowe wieczory, około godz. 20.20, na antenie TVP Info.

Wyniki oglądalności polskich stacji telewizyjnych

W sierpniu TVN osiągnął 6,55 proc. udziału w rynku, co oznacza wzrost o 17,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tak dobry wynik pozwolił stacji awansować z czwartego miejsca na pierwsze.

Drugą pozycję zajęła TVP1 z udziałem na poziomie 6,24 proc. To wynik słabszy niż przed rokiem, kiedy udział nadawcy wynosił 6,64 proc. i dawał jej pozycję lidera.

Podium zamknął Polsat, który tym razem musiał pogodzić się ze spadkiem. Stacja osiągnęła 5,95 proc. udziału, czyli o 9,02 proc. mniej niż rok wcześniej. Czwarta była TVP2 z wynikiem 5,22 proc. Kanał poprawił ubiegłoroczny rezultat o 8,07 proc. i awansował z szóstej pozycji.

Na piątym miejscu znalazł się TVN24. Kanał po wielu miesiącach ponownie wyprzedził konkurencję i został najchętniej oglądaną stacją informacyjną. Jego udział wyniósł 5,21 proc., co oznacza wzrost o 0,21 proc.

Jeszcze większe zmiany zaszły w przypadku Republiki. Stacja kolejny miesiąc z rzędu straciła znaczną część widowni. Tym razem spadek wyniósł niemal 28 proc. W efekcie Republika zajęła szóste miejsce w zestawieniu, podczas gdy rok wcześniej była na trzeciej pozycji.

Siódme miejsce w rankingu przypadło TV Puls. Stacja osiągnęła 3,32 proc. udziału, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 2,79 proc.

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