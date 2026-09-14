Sprawa Borowskiego. Giertych poniósł kolejną porażkę

W styczniu Borowski usłyszał wyrok pół roku pozbawienia wolności za znieważenie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Chodzi o wypowiedź na antenie Telewizji Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – stwierdził Borowski. Opozycjonista został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, jednak tego nie zrobił.

Ostatecznie Borowski uniknął kary dzięki ułaskawieniu go przez prezydenta Karola Nawrockiego. W poniedziałek jego obrońca przekazał kolejną dobrą wiadomość.

"W czwartek 10 września br. zakończyła się sprawa pana Adama Borowskiego dotycząca zrealizowania wobec niego kary bezwzględnego pozbawienia wolności za zniesławienie pana Romana Giertycha. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego (który zarządził wykonanie tej kary) i UMORZYŁ POSTĘPOWANIE" – napisał mecenas Krzysztof A. Wąsowski.

Borowski ułaskawiony

Mateusz Kotecki, prezydencki minister poinformował na początku sierpnia, że prezydent wydał tego dnia trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski.

Pierwszy przypadek dotyczył darowania kary pozbawienia wolności. Mateusz Kotecki przekazał, że osoba, która została objęta prawem łaski, popełniła przestępstwo z art. 212 par. 2 Kodeksu karnego, czyli zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania.

Mówiąc o motywach ułaskawienia, prezydencki minister wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek skazanego oraz pogarszający się w związku z tym stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia, zasady sprawiedliwości oraz racjonalności, incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętnymi zasługami m.in. na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Ułaskawienie to dotyczy Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej, który został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za zniesławienie adwokata i posła KO Romana Giertycha.

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