Trump mocno skrytykował Sąd Najwyższy. "Oszustwo niszczące naród"

Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek administracji prezydenta dotyczący ograniczenia głosowania korespondencyjnego przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Zgodnie z projektem karty do głosowania miały być przekazywane amerykańskiej poczcie wyłącznie po weryfikacji i opatrzeniu specjalnymi kodami. Przyczyną przedsięwzięcia Trumpa jest możliwość oddawania głosów w części stanów przez nielegalnych imigrantów i duża ilość oszustw wyborczych wynikających z głosowania korespondencyjnego.

Trump wyraził swoje niezadowolenie w dość długim jak na niego wpisie na platformie Truth Social.

Trump: Głosowanie korespondencyjne w USA jest pośmiewiskiem na całym świecie

"Republikanie właśnie otrzymali kolejną złą decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, taką, na którą system sądowniczy czekał wieki, a następnie zrzucili winę, częściowo, na brak czasu na wdrożenie rozwiązania naszej całkowicie SKORUMPOWANEJ i wymkniętej spod kontroli «katastrofy» głosowania korespondencyjnego, która jest pośmiewiskiem na całym świecie i w której jesteśmy jedynym krajem, który musi znosić takie OSZUSTWO niszczące naród" – napisał prezydent USA.

"Wielka strata dla Ameryki"

"Sędziowie Alito i Thomas, obaj legendarni, stanowczo nie zgodzili się z tym okropnym, wysoce politycznym orzeczeniem. To wielka strata dla Republikanów i samej Ameryki, a także sprawia, że oszukiwanie przez radykalnych lewicowych «Dumokratów» na głosowaniach korespondencyjnych jest o wiele łatwiejsze – a teraz mają ku temu otwarte pole! Sąd Najwyższy naprawdę zawiódł nasz kraj! Niektórzy sędziowie są przerażeni tymi szalonymi i zdeprawowanymi Demokratami i całkowicie nie są w stanie wykazać się odwagą niezbędną do uratowania naszej Ameryki" – czytamy dalej.

Prezydent przypomniał blokadę dodatkowych ceł

W dalszej części wpisu Trump skrytykował inne wyroki Sądu Najwyższego, które unieważniły amerykańskie cła oraz dekret o ograniczeniu nadawania obywatelstwa z urodzenia.

"Ich okropna decyzja w sprawie ceł będzie kosztować USA przez wiele lat biliony dolarów. Nie stwierdzili nawet, że «zapłacone pieniądze nie muszą być zwracane», co wyszło na dobre podmiotom, które szczerze nienawidzą naszego kraju i OSZUKUJĄ GO OD LAT, niepotrzebnie i natychmiast kosztując nas miliardy dolarów" – napisał prezydent USA.

Blokada ws. obywatelstwa z urodzenia

"Podobnie, decyzja Sądu Najwyższego w sprawie obywatelstwa z urodzenia jest całkowitą katastrofą dla Ameryki i doprowadziła już do ogromnej korupcji w kwestii «obywatelstwa» w naszym kraju. Szkody wyrządzone Ameryce są niepoliczalne i oni, tak jak wszyscy inni, zdają sobie z tego sprawę – to nieodwracalna i nieodwracalna szkoda! Niezdolność i niechęć Sądu Najwyższego do podjęcia właściwych działań dla naszego kraju zapisze się w annałach historii w bardzo negatywny sposób" – czytamy.

"To Sąd, który przejdzie do historii"

"Ten Sąd Najwyższy jest zastraszany i nakłaniany przez radykalną lewicę do podejmowania decyzji, które cofnęły Amerykę o co najmniej sto lat. To nie są ludzie, z którymi przeprowadzałem wywiady, aby zasiadać w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Są jedynie cieniem samych siebie, Sądem, który kosztuje Stany Zjednoczone biliony dolarów szokująco złymi orzeczeniami o tak doniosłym znaczeniu, że naszemu krajowi trudno będzie się zregenerować lub uleczyć. To Sąd, który przejdzie do historii jako ten, który wydał jedne z najbardziej destrukcyjnych, bolesnych i szkodliwych decyzji w historii naszego kraju. Nie jest mi łatwo pisać tę krytykę Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych – prawdopodobnie będzie mnie to drogo kosztować przez lata – ale czuję się zobowiązany i zobowiązany, jako Prezydent, zrobić to dla Ameryki, którą kochamy! Dziękuję za uwagę poświęconą tej bardzo ważnej sprawie. Niech Bóg błogosławi prezydenta USA DONALDA J. TRUMPA" – napisał dalej.

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