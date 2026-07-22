Ciało radnego znaleziono w Jeziorze Solińskim. Tragiczna śmierć polityka

Wcześniej tego samego dnia policja poinformowała o zakończeniu akcji poszukiwawczej prowadzonej na Jeziorze Solińskim. Funkcjonariusze przekazali, że z wody wydobyto ciało 45-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego. Śledczy nie ujawnili szczegółów zdarzenia. Okoliczności śmierci wyjaśniają policja oraz prokuratura.

Kilka godzin później władze Mielca potwierdziły, że zmarłym jest Łukasz Przybyło. W komunikacie opublikowanym przez władze podkreślono zaangażowanie radnego w życie lokalnej społeczności oraz złożono wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Tragiczna śmierć radnego

Łukasz Przybyło zasiadał w Radzie Miejskiej w Mielcu od września 2024 roku. Dał się poznać jako aktywny społecznik, od lat angażujący się w inicjatywy patriotyczne i pomocowe. Współtworzył odbudowę ruchu strzeleckiego w powiecie mieleckim, organizował wydarzenia w ramach akcji „Tropem Wilczym”, był związany z NSZZ „Solidarność”, a także pełnił funkcję pełnomocnika Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

Jego działalność na rzecz lokalnej społeczności została doceniona w 2022 roku, kiedy otrzymał nominację do tytułu Mielczanina Roku. Samorządowiec miał 45 lat.