Ciało radnego znaleziono w Jeziorze Solińskim. Tragiczna śmierć polityka
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Ciało radnego znaleziono w Jeziorze Solińskim. Tragiczna śmierć polityka

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Świeca, zdjęcie ilustracyjne
Świeca, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / David Tomaseti
Nie żyje Łukasz Przybyło, radny Rady Miejskiej w Mielcu Informację o jego śmierci przekazał we wtorek Urząd Miejski w Mielcu.

Wcześniej tego samego dnia policja poinformowała o zakończeniu akcji poszukiwawczej prowadzonej na Jeziorze Solińskim. Funkcjonariusze przekazali, że z wody wydobyto ciało 45-letniego mieszkańca powiatu mieleckiego. Śledczy nie ujawnili szczegółów zdarzenia. Okoliczności śmierci wyjaśniają policja oraz prokuratura.

Kilka godzin później władze Mielca potwierdziły, że zmarłym jest Łukasz Przybyło. W komunikacie opublikowanym przez władze podkreślono zaangażowanie radnego w życie lokalnej społeczności oraz złożono wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Tragiczna śmierć radnego

Łukasz Przybyło zasiadał w Radzie Miejskiej w Mielcu od września 2024 roku. Dał się poznać jako aktywny społecznik, od lat angażujący się w inicjatywy patriotyczne i pomocowe. Współtworzył odbudowę ruchu strzeleckiego w powiecie mieleckim, organizował wydarzenia w ramach akcji „Tropem Wilczym”, był związany z NSZZ „Solidarność”, a także pełnił funkcję pełnomocnika Ogólnopolskiej Federacji „Bezpartyjni i Samorządowcy”.

Jego działalność na rzecz lokalnej społeczności została doceniona w 2022 roku, kiedy otrzymał nominację do tytułu Mielczanina Roku. Samorządowiec miał 45 lat.

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Źródło: TVP Info
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