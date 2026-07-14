Mioduski szefem FIFA? Zaskakujące doniesienia

Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa i wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. zagranicznych, może w najbliższych latach stanąć do walki o jedno z najważniejszych stanowisk w światowym futbolu. Według brytyjskiego TalkSport, jego nazwisko pojawia się w gronie potencjalnych kandydatów na stanowisko prezydenta FIFA.

Od blisko dziesięciu lat Mioduski kieruje Legią Warszawa. Mimo że stołeczny klub nie przeżywa ostatnio najlepszego okresu pod względem sportowym, jego wpływy w piłkarskich strukturach systematycznie rosły. Oprócz funkcji wiceprezesa PZPN ds. zagranicznych zasiada także w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA), skupiającego czołowe kluby z całego kontynentu.

Jak informuje dziennikarz Ben Jacobs z TalkSport, kandydatura Mioduskiego miałaby być odpowiedzią UEFA na narastające napięcia z FIFA. Relacje między obiema organizacjami od dłuższego czasu pozostają chłodne, czego przykładem było m.in. stanowisko UEFA po decyzji dotyczącej anulowania kartki Folarina Baloguna.

UEFA szuka rywala dla Infantino

Obecny prezydent FIFA Gianni Infantino zamierza ubiegać się o trzecią kadencję. Dotychczas wydawało się, że nie będzie miał poważnego konkurenta. Coraz częściej mówi się jednak, że europejskie federacje chcą wystawić własnego kandydata.

W gronie potencjalnych pretendentów wymieniano wcześniej szefa UEFA Aleksandra Čeferina, jednak Słoweniec ma pozostać na swoim obecnym stanowisku. Pojawiało się również nazwisko Nassera Al-Khelaifiego, prezesa Paris Saint-Germain, ale według medialnych doniesień także on nie zamierza rywalizować z Infantino.

To właśnie w tym kontekście coraz częściej pojawia się nazwisko Dariusza Mioduskiego. Szef Legii uchodzi za bliskiego współpracownika Al-Khelaifiego i jednego z architektów zmian w europejskich rozgrywkach klubowych, w tym powiększenia pucharów oraz utworzenia Ligi Konferencji.

Według TalkSport przedstawiciele federacji z Norwegii, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowiny mieli prowadzić rozmowy na temat ewentualnego poparcia kandydatury Mioduskiego. Wśród innych potencjalnych rywali Infantino wymieniany jest również przewodniczący CONCACAF Victor Montagliani.

Wybory nowego prezydenta FIFA odbędą się w marcu 2027 roku w Maroku.