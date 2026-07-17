Koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła decyzję

Na liście arbitrów nie znalazł się Szymon Marciniak. Oznacza to, że polski sędzia zakończy swój udział w mundialu po zaledwie dwóch meczach fazy grupowej.

Oficjalna obsada dwóch ostatnich meczów

Światowa federacja poinformowała, że finał mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Hiszpanią poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić. Funkcję sędziego technicznego powierzono Jordańczykowi Adhamowi Makhadmehovi, a rezerwowym arbitrem będzie Mohammad Alkalaf.

Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią poprowadzi natomiast Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Jego asystentami będą Jorge Urrego i Tulio Moreno. Rolę sędziego technicznego otrzymał Marokańczyk Jalal Jayed, a rezerwowym będzie Zakaria Brinsi.

Dwa mecze i koniec turnieju

Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku prowadził dwa spotkania fazy grupowej. Były to mecze Argentyna – Algieria oraz Iran – Egipt.

Po zakończeniu fazy grupowej Polak nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego spotkania 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów ani półfinałów. Mimo że wraz ze swoim zespołem sędziowskim pozostał w Stanach Zjednoczonych, FIFA ostatecznie nie przydzieliła mu również meczu o trzecie miejsce ani finału.

Media: Marciniak był kandydatem do finału

Przez ostatnie tygodnie w mediach pojawiały się informacje, że pozostawienie polskiego zespołu sędziowskiego na miejscu może oznaczać nominację do jednego z dwóch ostatnich spotkań turnieju. Według informacji Interii Sport, Marciniak był wymieniany w gronie kandydatów zarówno do finału, jak i meczu o trzecie miejsce.

Na decyzję FIFA zwrócił uwagę były niemiecki sędzia międzynarodowy Manuel Grafe. – To ze strony FIFA znak pokoju dla UEFA. Sprytny ruch szachowy Infantino i Colliny, bo nominowanie Słoweńca Vincicia do finału to prezent dla słoweńskiego prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina – napisał Grafe w serwisie X, cytowany przez Sport.pl. W kolejnym wpisie dodał: – W ten sposób próbuje się uspokoić fale i liczy na mniejszy opór z Europy w kwestii reelekcji. Obsada finału to zawsze polityka – cytuje byłego arbitra Sport.pl.

Trzeci mundial Marciniaka

Tegoroczne mistrzostwa świata były trzecim mundialem w karierze Szymona Marciniaka. Cztery lata temu podczas turnieju w Katarze poprowadził finał pomiędzy Argentyną i Francją.

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