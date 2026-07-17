Koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła decyzję
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Koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła decyzję

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Szymon Marciniak, sędzia piłkarski
Szymon Marciniak, sędzia piłkarski Źródło: PAP / Jakub Kaczmarczyk
To już oficjalne. FIFA ogłosiła obsadę sędziowską dwóch ostatnich spotkań mistrzostw świata 2026.

Na liście arbitrów nie znalazł się Szymon Marciniak. Oznacza to, że polski sędzia zakończy swój udział w mundialu po zaledwie dwóch meczach fazy grupowej.

Oficjalna obsada dwóch ostatnich meczów

Światowa federacja poinformowała, że finał mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Hiszpanią poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik i Andraz Kovacić. Funkcję sędziego technicznego powierzono Jordańczykowi Adhamowi Makhadmehovi, a rezerwowym arbitrem będzie Mohammad Alkalaf.

Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią poprowadzi natomiast Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Jego asystentami będą Jorge Urrego i Tulio Moreno. Rolę sędziego technicznego otrzymał Marokańczyk Jalal Jayed, a rezerwowym będzie Zakaria Brinsi.

Dwa mecze i koniec turnieju

Szymon Marciniak podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku prowadził dwa spotkania fazy grupowej. Były to mecze Argentyna – Algieria oraz Iran – Egipt.

Po zakończeniu fazy grupowej Polak nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego spotkania 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów ani półfinałów. Mimo że wraz ze swoim zespołem sędziowskim pozostał w Stanach Zjednoczonych, FIFA ostatecznie nie przydzieliła mu również meczu o trzecie miejsce ani finału.

Media: Marciniak był kandydatem do finału

Przez ostatnie tygodnie w mediach pojawiały się informacje, że pozostawienie polskiego zespołu sędziowskiego na miejscu może oznaczać nominację do jednego z dwóch ostatnich spotkań turnieju. Według informacji Interii Sport, Marciniak był wymieniany w gronie kandydatów zarówno do finału, jak i meczu o trzecie miejsce.

Na decyzję FIFA zwrócił uwagę były niemiecki sędzia międzynarodowy Manuel Grafe. – To ze strony FIFA znak pokoju dla UEFA. Sprytny ruch szachowy Infantino i Colliny, bo nominowanie Słoweńca Vincicia do finału to prezent dla słoweńskiego prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina – napisał Grafe w serwisie X, cytowany przez Sport.pl. W kolejnym wpisie dodał: – W ten sposób próbuje się uspokoić fale i liczy na mniejszy opór z Europy w kwestii reelekcji. Obsada finału to zawsze polityka – cytuje byłego arbitra Sport.pl.

Trzeci mundial Marciniaka

Tegoroczne mistrzostwa świata były trzecim mundialem w karierze Szymona Marciniaka. Cztery lata temu podczas turnieju w Katarze poprowadził finał pomiędzy Argentyną i Francją.

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Źródło: Interia.pl / Sport.pl
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