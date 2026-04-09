Polacy pojadą na mundial. FIFA podjęła decyzję ws. Marciniaka

Szymon Marciniak został powołany przez FIFA na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Razem z nim będą pracować Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik jako sędziowie asystenci oraz Tomasz Kwiatkowski jako sędzia VAR – przekazało TVP Sport.

Dla Marciniaka będzie to już trzeci mundial. Poprzednio sędziował w Rosji w 2018 r. oraz w Katarze w 2022 r., gdzie prowadził m.in. finał Argentyna – Francja (3:3; 4:2 w rzutach karnych). W 2023 r. najbardziej znany polski arbiter sędziował z kolei finał Ligi Mistrzów Manchester City – Inter Mediolan (1:0).

Kwiatkowski pojedzie na mundial po raz drugi. Cztery lata temu w Katarze pełnił funkcję sędziego VAR podczas meczu finałowego. Dla Listkiewicza, podobnie jak dla Marciniaka, będą to trzecie mistrzostwa świata. Natomiast Kupsik będzie w Ameryce debiutantem.

FIFA przedstawiła na swojej stronie listę sędziów, którzy będą pracować podczas mundialu 2026. Wśród nich znalazło się 52 arbitrów głównych, 88 asystentów oraz 30 sędziów VAR. Najbardziej znane nazwiska to: Michael Oliver, Anthony Taylor, Francois Letexier, Clement Turpin, Felix Zwayer oraz Slavko Vincić, który prowadził ostatnie spotkanie reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski nie wystąpi na mistrzostwach świata 2026

Piłkarze reprezentacji Polski przegrali ze Szwecją 2:3 w finale baraży o awans do mistrzostw świata i nie pojadą do USA, Kanady i Meksyku. Była to pierwsza porażka Polaków pod wodzą selekcjonera Jana Urbana. W siedmiu poprzednich spotkaniach biało-czerwoni odnieśli pięć zwycięstw i dwukrotnie remisowali.

Mimo porażki ze Szwecją, kontrakt z Urbanem został przedłużony, o czym poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. "Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na mistrzostwach świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony" – napisał na platformie X szef PZPN.

"Ogromna wdzięczność". Piłkarz żegna się z reprezentacją Polski

