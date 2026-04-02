"Ogromna wdzięczność”. Piłkarz żegna się z reprezentacją Polski

37-letni skrzydłowy po raz drugi pożegnał się z kadrą, tym razem – jak sam podkreślił – definitywnie. Decyzję ogłosił w mediach społecznościowych, dwa dni po przegranym przez Polskę finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026.

"To był dla mnie zaszczyt"

Zawodnik po raz ostatni wystąpił w biało-czerwonych barwach we wtorkowym meczu barażowym ze Szwecją, w którym pojawił się na boisku w końcówce spotkania. Był to jego 101. występ w reprezentacji. "101 występów w reprezentacji Polski. Duma, wzruszenie i ogromna wdzięczność. Spełniłem marzenie, które nosiłem w sobie od dziecka. Cieszę się, że mogłem jeszcze wrócić i w jakimś stopniu pomóc drużynie w ważnych chwilach" – napisał Grosicki na Instagramie. "Dziękuję za wszystko kibicom, kolegom z drużyny, trenerom i każdemu, kto był częścią tej drogi. To był dla mnie zaszczyt" – dodał.

Bilans skrzydłowego w kadrze to, jak sam przypomniał, 101 spotkań, do tego 17 bramek i 24 asysty. Zadebiutował w lutym 2008 roku w meczu z Finlandią. Przez lata był jednym z najbardziej charakterystycznych zawodników reprezentacji – cenionym za szybkość, rajdy skrzydłem i zaangażowanie.

Już raz żegnał się z reprezentacją

Jak przypomina portal Gol24, Grosicki już wcześniej żegnał się z reprezentacją. W czerwcu 2025 roku rozegrano nawet jego pożegnalny mecz towarzyski z Mołdawią. Tamta decyzja – jak później sugerował sam piłkarz – była związana z ówczesnym selekcjonerem. Po zmianie trenera wrócił jednak do kadry i rozegrał jeszcze sześć spotkań, w tym mecze barażowe o mundial.

Ostatecznie Polacy nie zdołali awansować na mistrzostwa świata 2026, przegrywając decydujące spotkanie ze Szwecją 2:3. Ten mecz okazał się symbolicznym zamknięciem reprezentacyjnego etapu w karierze "Turbo Grosika" Piłkarz, choć nie wystąpi już w barwach reprezentacji, nie kończy gry w klubie – niedawno przedłużył kontrakt z Pogonią Szczecin do połowy 2027 roku.

Na pożegnanie zawodnika zareagowali jego koledzy z drużyny narodowej. W mediach społecznościowych pojawiły się krótkie wpisy z podziękowaniami i wyrazami uznania za wspólne lata gry w reprezentacji.

