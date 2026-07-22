W tym domu urodził się Hitler. Teraz ma zupełnie nową funkcję

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 r. w Braunau am Inn w Górnej Austrii. Gdy miał trzy lata, jego rodzina przeprowadziła się do Passau na terenie Bawarii.

XVII-wieczny dom, w którym urodził się późniejszy przywódca III Rzeszy Niemieckiej, przez długi czas pozostawał własnością prywatną. W 1972 r. rząd Austrii wynajął budynek i otworzył w nim centrum dla niepełnosprawnych. Problemem stały się jednak "pielgrzymki" neonazistów z całego świata.

W 2016 r. zdecydowano, że lokal zostanie formalnie przejęty na zasadzie wywłaszczenia. Trzy lata później austriacki sąd najwyższy wyraził na to zgodę. Jego ostatnia prywatna właścicielka, Gerlinde Pommer, otrzymała 810 tys. euro.

Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła przebudowę, tak aby ograniczyć jego rozpoznawalność. Podjęto także decyzję, że w tym miejscu powstanie komisariat policji, co będzie odstraszać neonazistów od jego odwiedzania – podał niemiecki dziennik "Die Welt".

Dom, w którym urodził się Hitler, zamieniony w komisariat policji

Mający około 800 metrów powierzchni mieszkalnej budynek wymagał remontu generalnego. Ten kosztował aż 20 mln euro, a jego zakończenie opóźniło się o trzy lata. Żółte ściany zostały otynkowane i pomalowane na biało. Nad drzwiami powieszono godło policji.

"Jedynym elementem, który świadczy dziś o mrocznej przeszłości tej budowli, jest umieszczona na chodniku tablica pamiątkowa z napisem »Za pokój, wolność i demokrację. Nigdy więcej faszyzmu. Miliony martwych ostrzegają«" – zauważył portal stacji wPolsce24. Teraz do obiektu wprowadzili się funkcjonariusze policji lokalnej i okręgowej.

Braunau am Inn położone jest około 50 kilometrów na północ od Salzburga, tuż przy granicy z Niemcami, a także około 90 kilometrów na zachód od Linzu, w pobliżu granicy z niemieckim krajem związkowym Bawaria.