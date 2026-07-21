Boniek "sprowadził na ziemię" dziennikarkę TVP. "Nie będę się podłączał"

Hiszpania po 16 latach ponownie sięgnęła po tytuł piłkarskich mistrzów świata. W finale mundialu 2026 reprezentacja prowadzona przez Luisa de la Fuente pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce. Jedynego gola spotkania, rozegranego na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, zdobył Ferran Torres w 106. minucie.

Oprócz odebrania pucharu świata hiszpańscy piłkarze sięgnęli po szereg nagród indywidualnych. Tytuł MVP całego turnieju powędrował w ręce Rodriego. Tytuł najlepszego młodego gracza mistrzostw świata otrzymał Pau Cubarsi, który zanotował wiele skutecznych interwencji w obronie. To także po faulu na nim czerwoną kartkę w końcówce drugiej połowy finałowego spotkania otrzymał Enzo Fernandez. Złotą Rękawicę dla najlepszego bramkarza mundialu 2026 dostał Unai Simon.

W sobotę brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata zdobyła reprezentacja Anglii. W rozegranym w Miami meczu o trzecie miejsce pokonała Francję 6:4. Mistrzostwa świata 2026 odbywały się od 11 czerwca do 19 lipca na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Wysocka-Schnepf "zgaszona" przez Bońka

Ze zwycięstwa Hiszpanów bardzo ucieszyła się Dorota Wysocka-Schnepf. Podczas rozmowy z byłym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem na swoim kanale na YouTubie dziennikarka TVP była ubrana w koszulkę "La Furia Roja". – Ja, jak widać, od wczoraj świętuję – oznajmiła entuzjastycznie. – A pan? – zapytała swojego gościa.

– Ja jestem Polakiem i muszę pani powiedzieć, że generalnie świętuję, jak wygra polska drużyna. Nie będę się podłączał ani pod sukces Hiszpanów, ani pod sukces Argentyny. Nawet gdyby to Włosi wygrali, to pewnie złożyłbym im serdeczne gratulacje, natomiast ja nie jestem taki, żebym świętował zwycięstwo reprezentacji innych krajów niż reprezentacja Polski – powiedział Boniek.

"Wysocka-Schnepf chciała być bardziej fajnopolska niż mieszkańcy Jagodna i szybko została sprowadzona na ziemię przez Zbigniewa Bońka" – skomentował na platformie X europoseł PiS Maciej Wąsik.

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