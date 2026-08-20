System kaucyjny w Polsce. Resort ujawnia nowe informacje

W całym kraju działa ponad 60 tys. punktów zwrotu, w tym 17,5 tys. punktów z automatami kaucyjnymi.

MKiŚ zapowiedziało, że planuje kolejne usprawnienia, w tym ustawowe określenie terminu ważności bonów kaucyjnych.

Tylu zwrotów dokonano za pomocą automatów

88 proc. zwrotów dokonano za pomocą automatów, które aktualnie są dostępne w 17,5 tys. lokalizacji. To duży wzrost w porównaniu z czerwcem 2026 r. kiedy automaty kaucyjne były dostępne w 14 tys. punktów, podkreślił resort.

"System kaucyjny rośnie w siłę. Do końca lipca zebraliśmy już 3,2 miliarda opakowań ze znakiem kaucji. Na koniec czerwca było to 2,3 miliarda, więc tylko w lipcu przybyło kolejnych 900 milionów – to rekord. Z dumą mogę też powiedzieć, że w Polsce działa już ponad 60 tysięcy punktów zbiórki, a liczba automatów wyraźnie rośnie. Obecnie mamy ich 17,5 tysiąca w całym kraju. Klienci po prostu doceniają wygodę automatycznej zbiórki" – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska, cytowana w komunikacie.

Automaty w Warszawie. Podano dokładną liczbę

Poza jednostkami handlowymi działa już blisko 600 punktów zbierania opakowań, w porównaniu do 230 miejsc notowanych w czerwcu. W samej warszawskiej przestrzeni miejskiej i na osiedlach funkcjonuje 61 automatów, a ta sieć będzie szybko rosnąć. W planach jest montaż ponad 400 urządzeń w stolicy. Natomiast w perspektywie najbliższych 3-4 lat liczba automatów w całym kraju ma sięgnąć ok. 4 tysięcy, zapowiedziało ministerstwo.

"To, że system kaucyjny działa, nie oznacza, że funkcjonuje on bezbłędnie. Przy tak dużej reformie logistycznej ciągłe ulepszanie jest czymś naturalnym, a każdy napływający sygnał traktujemy bardzo poważnie. Niezwykle istotną kwestią są nienaruszalne prawa konsumenta. Jeśli klient otrzymał bon kaucyjny i życzy sobie zwrotu gotówki, to ma do tego pełne prawo, a sklep nie może odmówić mu wypłaty pieniędzy. W przygotowywanej nowelizacji ustawy chcemy ustandaryzować i wydłużyć czas realizacji bonów, aby system był maksymalnie przyjazny dla obywateli. Planujemy również włączenie do systemu szkła jednorazowego – oczywiście z odpowiednim okresem dostosowawczym, bo to duża zmiana systemowa i logistyczna" – dodała Sowińska.

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