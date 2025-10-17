Traktat polsko-francuski. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego

"Traktat z Nancy ma charakter umowy ramowej, jego celem jest wzmocnienie relacji polsko-francuskich w wymienionych w tej umowie kilkunastu obszarach współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i obronności" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Traktat polsko-francuski z Nancy

Pozostałe obszary współpracy wymienione w traktacie to: współpraca w ramach Unii Europejskiej, polityka zagraniczna, polityka migracyjna, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, współpraca gospodarcza, przemysłowa i cyfrowa, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i klimatu, mobilność i infrastruktura transportowa, energetyka cywilna i współpraca jądrowa, rolnictwo, sektor rolno-spożywczy, żywność, rybołówstwo i leśnictwo, szkolnictwo wyższe, badanie naukowe i innowacje technologiczne, kultura i pamięć, oświata, promocja języka i sport, a także młodzież, społeczeństwo obywatelskie i samorząd terytorialny.

"Traktat z Nancy ma zastąpić, po swoim wejściu w życie, dotychczasowy bilateralny traktat polsko-francuski o charakterze ramowym o przyjaźni i solidarności z 1991 r., który stracił już swoją aktualność: jego głównym celem było bowiem, oprócz uregulowania wzajemnej współpracy w wielu dziedzinach, potwierdzenie wsparcia Francji dla ówczesnych dążeń Polski do uzyskania członkostwa w NATO i Wspólnotach Europejskich (UE)" – wyjaśnia KPRP.

Prezydent podpisał ustawę ws. ratyfikacji

Traktat polsko-francuski o wzmocnionej współpracy i przyjaźni podpisali 9 maja w Nancy premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron.

Ustawę, w której wyrażono zgodę na ratyfikację traktatu, Sejm przegłosował 12 września, a Senat – 24 września. Ustawa ratyfikacyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z konstytucją umowy międzynarodowe ratyfikuje prezydent.

