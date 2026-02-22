Bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, pojemna bateria, odporność na kurz, wodę i upadki oraz niezły stosunek jakości do ceny – to największe zalety średniaka chińskiej marki Redmi.
Nowocześnie wyglądający Redmi Note 15 Pro 5G z obudową z tworzywa sztucznego, które świetnie imituje aluminium, przedstawiany jest jako „tytan wytrzymałości”. Jest więc nie tylko odporny na kurz i wodę (IP 66/IP 68), lecz także na zgniatanie, zginanie czy upadki z wysokości do 2,5 m (z zastrzeżeniem „standardowych warunków testowych”, więc lepiej jednak nie rzucać nim z balkonu).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
