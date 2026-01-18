Czystka na najwyższych szczeblach władzy. Co się dzieje w Wenezueli po obaleniu Maduro?

Jak podała agencja Reutera, w ciągu 12 dni od ataku USA na Caracas i pojmania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, jego następczyni Delcy Rodriguez wymieniła szefa banku centralnego, szefa personelu prezydenta, a także szefa budzącej postrach agencji kontrwywiadu wojskowego DGCIM, rozwijanej przez dziesięciolecia przy wsparciu władz Kuby.

Nowym szefem DGCIM został generał Gustavo Gonzalez. Według źródeł Reutersa, jego wybór ma ograniczyć wpływy ministra spraw wewnętrznych Diosdado Cabello, którego wielu w Wenezueli uznaje za największe zagrożenie dla władzy Rodriguez.

– Ona doskonale wie, że nie jest w stanie przetrwać bez zgody Amerykanów. Już reformuje siły zbrojne, zwalnia ludzi i mianuje nowych urzędników – powiedziało źródło zbliżone do wenezuelskiego rządu.

Agencja zwraca uwagę, że Cabello ma bliskie związki ze służbami bezpieczeństwa i gangami motocyklowymi "colectivos", prorządowymi grupami paramilitarnymi, które w przeszłości zabijały zwolenników opozycji.

Tajne rozmowy USA z Wenezuelą przed pojmaniem Maduro

Reuters ustalił, że urzędnicy administracji Trumpa kontaktowali się z Cabello na kilka miesięcy przed operacją pojmania Maduro i utrzymywali z nim kontakt również później. Amerykanie mieli go przestrzec przed wykorzystywaniem służb bezpieczeństwa lub "colectivos" do atakowania opozycji.

Powołując się na rozmowy z siedmioma źródłami w Wenezueli, w tym dyplomatami, biznesmenami i politykami, Reuters napisał, że Rodriguez próbuje skonsolidować swoją władzę w obliczu wewnętrznej rywalizacji, a jednocześnie spełnić żądania Trumpa dotyczące zwiększenia produkcji ropy naftowej.

"Rodriguez musi przekonać lojalnych wobec niej ludzi w partii, że nie jest marionetką USA, która zdradziła Maduro. Musi również ustabilizować gospodarkę (...), a także wywalczyć sobie pewną kontrolę w rozległych, powiązanych z wojskiem sieciach układów, które rozwinęły się przez dekady rządów chawizmu" – czytamy.

Reuters zwraca w tym kontekście uwagę, że Wenezuela ma aż 2 tys. generałów i admirałów, ponad dwukrotnie więcej niż Stany Zjednoczone, choć ich armia jest 20 razy większa. Czynni i emerytowani oficerowie wenezuelscy kontrolują dystrybucję żywności, surowce i państwową spółkę naftową PDVSA, a dziesiątki generałów zasiadają w zarządach prywatnych firm.

Czytaj też:

Rośnie bilans ataku USA. Władze Wenezueli podały liczbę zabitych