Dyktator przeżył próbę otrucia? Sensacyjne doniesienia z Rosji

Organizacja ujawniła, że obalony syryjski dyktator cudem przeżył próbę zamachu na swoje życie. Według SOHR, Asada ktoś próbował otruć, a celem operacji miało być skompromitowanie rosyjskiego rządu i oskarżenie go o współudział w zabójstwie.

Zdaniem Obserwatorium, Asad został wypisany ze szpitala na obrzeżach Moskwy wczesnym rankiem we wtorek (30 września), a jego stan określono jako stabilny. Źródło, na które powołuje się organizacja twierdzi, że dostęp do Asada podczas jego hospitalizacji był ściśle ograniczony i jedynie jego brat Maher mógł go odwiedzać.

Prawie dopadli Asada w Rosji? Doniesienia o otruciu

Zaledwie dzień po pojawieniu się doniesień o próbie otrucia Asada, do Moskwy przybyła oficjalna delegacja syryjskiego ministerstwa obrony na czele z Alim Abbasem, szefem sztabu armii syryjskiej. Delegację przyjął Junus-biek Jewkurow, wiceminister obrony Rosji.

Resort obrony w Moskwie poinformował w oświadczeniu, że celem wizyty było wzmocnienie mechanizmów współpracy i koordynacji wojskowej między oboma państwami. Ministerstwo podkreśliło, że rozmowy miały na celu zacieśnienie więzi obronnych w świetle niedawnych przemian politycznych w Syrii i upadku reżimu Asada.

Przewrót w Syrii

Pod koniec listopada 2024 r. w Syrii doszło do wznowienia walk na dużą skalę. Część opozycji związana z ugrupowaniem islamistycznym Hajat Tahrir al-Szam (HTS) rozpoczęła atak na wojska Baszara al-Asada i przejęła kontrolę nad drugim największym miastem w Syrii – Aleppo.

Wkrótcem potem rebelianci zdobyli Damaszek i ogłosili obalenie reżimu Asada. Dyktator wraz z rodziną uciekł do Moskwy, a rosyjskie władze udzieliły mu azylu "na podstawie przesłanek humanitarnych" – podał Kreml.

Obalenie Asada poważnie osłabiło wpływy Rosji na Bliskim Wschodzie i stało się dla niej dużym problemem wizerunkowym.

