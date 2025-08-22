Denominacja w Syrii. Nowe banknoty będzie drukować Rosja

Syria przygotowuje się do poważnej reformy monetarnej: do obiegu zostaną wprowadzone nowe banknoty o nominale zredukowanym o dwa zera. Władze kraju mają nadzieję, że w ten sposób przywrócą zaufanie do funta syryjskiego, który drastycznie stracił na wartości w czasie wojny domowej.

W przeprowadzeniu denominacji pomoże Syrii Rosja. Źródła agencji Reuters podają, że Damaszek podpisał z Goznakiem (rosyjska spółka produkująca waluty – red.) umowę na druk nowych banknotów. Umowa została sfinalizowana pod koniec lipca podczas wizyty delegacji syryjskiej w Moskwie.

Rosja drukuje syryjską walutę od ponad dziesięciu lat, po tym jak sankcje nałożone przez UE i USA zmusiły Damaszek do zaprzestania współpracy z europejskim kontrahentem. Według źródeł, dostawy nowych banknotów z Rosji były kontynuowane wiosną tego roku. Goznak, który emitował syryjską walutę za rządów Baszara i Hafeza al-Asada, odmówił komentarza.

Zakupy w Syrii za pół kilograma banknotów. Rosja przeprowadzi denominację

Celem denominacji jest wzmocnienie funta syryjskiego, którego siła nabywcza spadła do rekordowo niskiego poziomu w trakcie 14-letniego konfliktu. Od 2011 r. funt syryjski stracił ponad 99 proc. swojej wartości, spadając z 50 funtów za dolara do prawie 10 tys. funtów.

Deprecjacja waluty utrudniła codzienne płatności – rodziny płaciły za cotygodniowe zakupy paczkami banknotów ważącymi nawet pół kilograma, a największy banknot w obiegu wynosi obecnie zaledwie 5000 funtów.

Finansiści zauważają, że jednym z głównych powodów reformy jest konieczność zwrotu około 40 bilionów funtów będących poza oficjalnym systemem bankowym pod kontrolę państwa. Emisja nowych banknotów ma zmniejszyć obrót w szarej strefie i wzmocnić nadzór nad przepływami pieniężnymi.

Reforma ma również symboliczny charakter: nowe banknoty mają przypieczętować obalenie reżimu i zerwanie z ponad półwiecznymi rządami rodziny Asadów. Obecnie banknot 2000 funtów przedstawia Baszara al-Asada, a banknot 1000 funtów – jego ojca, Hafeza.

