Brejza zawiadomił prokuraturę. Rusza śledztwo w sprawie Obajtka

W lipcu europoseł PiS i były prezes Orlenu próbował wejść na teren spółki, gdzie trwał protest pracowników. Doszło do przepychanki z prezesem Solino Wojciechem Kotlarkiem i interwencji policji. O wszczęciu postępowania poinformował Krzysztof Brejza.

Brejza: Prokuratura wszczęła śledztwo

Europoseł Koalicji Obywatelskiej przekazał informację w czwartek, 20 sierpnia, w serwisie X. To Brejza złożył wcześniej zawiadomienie dotyczące wydarzeń w Solino. "Bum! Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, po moim zawiadomieniu, wszczęła śledztwo ws. szalonej próby Obajtka wtargnięcia do IKS Solino w Inowrocławiu" – napisał w mediach społecznościowych.

Brejza podał również, czego dotyczy kwalifikacja prawna. "Kwalifikacja m.in. wdarcie się (naruszenie miru)" – przekazał na X.

Obajtek chciał wejść na teren spółki

Przed incydentem Daniel Obajtek i poseł PiS Przemysław Czarnek uczestniczyli w konferencji prasowej, podczas której poparli protestujących pracowników. Protest dotyczył planowanej sprzedaży aktywów spółki Qemetica niemieckiej grupie K+S. Protestujący domagali się przejęcia tych aktywów przez państwo. Qemetica jest odbiorcą solanki wydobywanej przez Solino.

Po konferencji Obajtek próbował wejść do siedziby spółki. Chciał dostać się do pracowników prowadzących protest głodowy. Na jego wejście nie zgodził się prezes Solino Wojciech Kotlarek. Obajtek mimo sprzeciwu próbował przedostać się przez bramkę wejściową. Według relacji opisywanej przez Onet miał w pewnym momencie powiedzieć: „Wchodzę na siłę”, a następnie przecisnąć się pod bramką obrotową.

Przepychanka z prezesem Solino

Wojciech Kotlarek próbował powstrzymać Obajtka przed wejściem. Między prezesem spółki a europosłem doszło do przepychanki. Obajtek przedostał się za bramki i próbował wejść dalej. Kotlarek domagał się, aby opuścił teren spółki.

Daniel Obajtek powoływał się na swoje uprawnienia jako europosła. Swoją próbę wejścia na teren Solino określał jako "interwencję poselską", a później także jako "interwencję polityczną". Policjanci poinformowali go, że bez zgody zarządcy obiektu nie mogą umożliwić mu wejścia na teren zakładu.

Uprawnienia dotyczące interwencji poselskich określają art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przepisy dotyczą posłów na Sejm i senatorów. Daniel Obajtek jest posłem do Parlamentu Europejskiego.

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