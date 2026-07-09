Awantura z udziałem Obajtka. "Zaczął mnie szarpać"

Do zdarzenia doszło po konferencji prasowej, podczas której Obajtek i poseł PiS Przemysław Czarnek wyrazili poparcie dla protestujących górników. Strajk dotyczy planowanej sprzedaży aktywów spółki Qemetica niemieckiej grupie K+S.

Protestujący domagają się przejęcia tych aktywów przez państwo, argumentując, że Qemetica jest głównym odbiorcą solanki wydobywanej przez Solino, która należy do Grupy Orlen.

Protest górników. Szarpanina w siedzibie kopalni Solino

Po zakończeniu konferencji Obajtek próbował wejść do budynku spółki mimo sprzeciwu prezesa Wojciecha Kotlarka. Między mężczyznami doszło do szarpaniny. Na miejsce wezwano policję.

Po interwencji europoseł oświadczył, że wobec niego użyto przemocy i zapowiedział możliwość złożenia zawiadomienia o naruszeniu nietykalności cielesnej.

Obajtek ogłasza strajk głodowy

"Chciałem – na prośbę pracowników IKS Solino – przyłączyć się do protestu głodowego – który trwa w spółce od 15 marca. Prezes Zarządu, Wojciech Kotlarek, zamiast wpuścić mnie na teren zakładu, zaczął mnie szarpać" – napisał Obajtek w serwisie X.

Zapowiedział również, że do piątku będzie uczestniczył w strajku głodowym wraz z protestującymi pracownikami. Podkreślił, że jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację Solino i przyszłość krajowej branży solnej.

Największy producent solanki w Polsce

Solino posiada dwie kopalnie soli w Górze i Moglinie. Ich zasoby pozwalają spółce być największym producentem solanki w Polsce. Kopalnia służy także jako strategiczny i największy magazyn ropy naftowej i paliw w Polsce, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całemu krajowi.

Aktualnie górnicy nie zjeżdżają już pod ziemię, a eksploatacja złóż prowadzona jest z powierzchni tzw. metodą otworową. Polega ona na wprowadzeniu w złoże rur i wtłaczaniu przez nie wody, dzięki czemu uzyskuje się solankę.

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