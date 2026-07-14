Zwrot ws. znanego dziennikarza Kanału Zero

18 maja Patryk Słowik poinformował, że złożył wypowiedzenie ze stanowiska redaktora naczelnego portalu zero.pl. "Zazwyczaj w takich sytuacjach są pytania dwojakiego rodzaju, więc od razu odpowiadam" – napisał na platformie X. Dziennikarz podkreślił, że nie planuje "rozwodzić się o powodach, bo uważam za nieeleganckie prowadzenie publicznych dyskusji o wewnętrznych sprawach". "Ale żadnych teorii spiskowych nie warto w tym szukać i uważam Kanał Zero za bardzo fajną firmę" – dodał. Słowik przekazał ponadto, że nie dostał lepszej oferty od kogoś innego, więc – jak dodał – nie umie odpowiedzieć co dalej. "I nie dziękuję jeszcze świetnej ekipie, która zaufała Krzysztofowi, mnie – tylko dlatego, że będzie jeszcze okazja za trzy miesiące wszystkim podziękować" – zakończył swój wpis.

Stała aktywność dziennikarza w mediach Krzysztofa Stanowskiego wzbudzała jednak pytania o przyszłość współpracy.

Patryk Słowik jednak zostaje w Kanale Zero

Jak nieoficjalnie informuje serwis Wirtualnemedia.pl, nastąpił zwrot w sprawie przyszłości Patryka Słowika w Kanale Zero. Dziennikarz pozostaje w redakcji Zero.pl — wynika z ustaleń serwisu. Informację potwierdziła również Anna Wittenberg, redaktorka naczelna serwisu, która zastąpiła Słowika na tym stanowisku. Ma ona zachować swoją posadę, podczas gdy Słowik będzie przygotowywał materiały na portal. Na razie nie ujawniono, czy wraz z decyzją o kontynuowaniu współpracy zmieni się zakres obowiązków dziennikarza.

W ostatnim czasie dziennikarz nadal publikował teksty w Zero.pl i pozostawał aktywny w innych formatach związanych z projektem. Dziennikarz pojawiał się między innymi w odcinkach commentary oraz programach publicystycznych emitowanych na youtubowym Kanale Zero.

Materiały dotyczące Szpitala Południowego

W ostatnich tygodniach szczególne zainteresowanie wzbudzały publikacje Patryka Słowika dotyczące wydarzeń związanych ze Szpitalem Południowym w Warszawie.

Dziennikarz zajmował się sprawą nie tylko w artykułach. Pojawił się również podczas sesji Rady Warszawy, gdzie kierował pytania do jej przewodniczącej. Temat stał się jednym z szerzej komentowanych wątków podejmowanych ostatnio przez redakcję Zero.pl.

W poniedziałek w serwisie ukazał się kolejny materiał przygotowany przez Patryka Słowika wspólnie z Jakubem Styczyńskim. Autorzy opisali nagrania związane z sekcją zwłok jednego z pacjentów. Informowali również o śmierci mężczyzny w łazience szpitalnej.

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